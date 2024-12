Undisputed: Jake Paul steigt in den Ring

Der weltweite Box-Superstar und Unternehmer Jake „El Gallo de Dorado“ Paul hat sich offiziell der Kämpferriege des erfolgreichen Box-Videospiels Undisputed angeschlossen.

Im ersten DLC seit der Veröffentlichung des Spiels im Oktober wird der prominente Influencer, der zum Boxer wurde, als spielbarer Charakter mit drei Outfits im Spiel verfügbar sein und seinen Kampfstil und seine Persönlichkeit ab dem 12. Dezember 2024 in das authentischste Box-Spiel miteinbringen.

Jake Paul wurde im Studio in Sheffield, Großbritannien, auf Herz und Nieren geprüft, um sicherzustellen, dass sein Spielcharakter seinen charakteristischen Stil widerspiegelt, der seine realen Kampffähigkeiten mit seiner unverfrorenen, mutigen Persönlichkeit verbindet.

Steel City Interactive führte ein vollständiges Motion Capture von Jake Paul durch, was zu einem lebensechten Erscheinungsbild mit präzisen, perfekten Schlägen, Verteidigung und Fußarbeit führte. Sein Markenzeichen, die extravagante Kleidung, rundet sein virtuelles Erscheinungsbild ab.

„Ich habe im echten Leben Grenzen durchbrochen und Geschichte geschrieben, also ist es nur passend, dass ich die gleiche Energie in Undisputed einbringe. Hier geht es nicht nur darum, Teil eines Videospiels zu sein, sondern eine neue Generation von Fans dazu zu inspirieren, in den Ring zu steigen – virtuell und im echten Leben. Das Steel City-Team hat jedes Detail perfekt umgesetzt, von meinen Moves bis hin zu meinen Klamotten, und ich kann es kaum erwarten, dass die Spieler ihre Fähigkeiten als „El Gallo de Dorado“ testen. „Genau wie im echten Ring bin ich hier, um den Kampf zu übernehmen“, sagt Jake Paul.

„Jakes Einfluss auf das moderne Boxen ist unbestreitbar. Sein kometenhafter Aufstieg hat eine ganz neue Generation an den Sport herangeführt, vor allem diejenigen, die ihm von einem YouTube-Phänomen zu einem legitimen Boxkämpfer gefolgt sind“, so Ash Habib, Gründer und CEO von Steel City Interactive. „Seine Aufnahme in Undisputed steht für unser Engagement, Kämpfer zu präsentieren, die etwas Neues und Aufregendes in den Sport bringen und den Boxsport innerhalb und außerhalb des Rings vorantreiben.“