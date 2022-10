Undisputed: Open-Beta-Test für PC angekündigt

Anfang November wird das Team von Steel City Interactive einen ersten Open-Beta-Test für den Multiplayer von der Box-Simulation Undisputed starten. Das Spiel war zuvor unter dem Namen „eSports Boxing Club“ bekannt. Registrierungen sind auf Steam möglich.

Undisputed soll ein authentisches Box-Spiel werden. Es wird von leidenschaftlichen Box-Fans und der professionellen Box-Community entwickelt. Mit dem Beta-Test, der am 4. und 5. sowie am 6. November stattfinden wird, soll vor allem die Online-Infrastruktur und -Erfahrung getestet werden. Man möchte ermitteln, ob mit tausenden Spielern das durchgängige Spielerlebnis erhalten bleibt. Darüber hinaus kann das Feedback der Tester zum Gameplay ebenfalls für Verbesserungen genutzt werden, bevor der Early Access gestartet wird.

Interessierte tragen sich über Steam ein. Wer für die Beta ausgewählt wird, erhält eine E-Mail von Steam und kann anschließend den aktuellen Build herunterladen. Wie bei Beta-Tests üblich müsst ihr mit Abstürzen und Bugs rechnen, die das Spielerlebnis beeinträchtigen können. Dies ist aber nicht repräsentativ für das Endprodukt. Die Anzahl der Tester wird anfangs begrenzt sein, wenn sich abzeichnet, dass alles gut läuft, wird die Anzahl der Tester im Verlauf des Wochenendes erhöht. Den Testern ist es erlaubt zu Streamen und Bildmaterial zu teilen.

„Die Beta wird für eine begrenzte Zeit am Freitag, den 4., Samstag, den 5. und Sonntag, den 6. November laufen. Die Beta wird an jedem dieser Tage für 3 Stunden geöffnet sein. Die Beta fällt in Nordamerika und anderen Regionen auf eine Zeitzonenänderung im Sommer, also achtet genau auf die angegebenen Zeiten: 4. und 5. November: 8pm GMT (UK) und 11pm GMT (UK) // zwischen 4pm ET (Ostküste USA) und 7pm ET (Ostküste USA). 6. November: 8pm GMT (UK) und 11pm GMT (UK) // zwischen 3pm ET (Ostküste USA) und 6pm ET (Ostküste USA).“