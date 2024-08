Undisputed: Shawn Porter zeigt seine Moves

Autor:, in / Undisputed

Shawn Porter wurde in die Nevada Boxing Hall of Fame aufgenommen und zeigt seine Moves im neuen Trailer zu Undisputed.

Undisputed, das erste große Box-Spiel seit über einem Jahrzehnt, feiert die Aufnahme von Shawn Porter in die Nevada Boxing Hall of Fame 2024. Der zweifache Weltmeister im Weltergewicht trat von 2009 bis 2021 an und war für seinen aggressiven Kampfstil und sein hohes Tempo bekannt.

In diesem brandneuen Trailer zeigt Shawn seine Moves:

Shawn Porter reiht sich damit in die beeindruckende Liste der Boxlegenden in der Hall of Fame ein, zu denen auch Roy Jones Jr., Riddick Bowe, Sugar Ray Robinson, Joe Louis, Julio Cesar Chavez, Larry Holmes, Sugar Ray Leonard, der Ringrichter Kenny Bayless und andere Größen des Boxsports gehören.

Die Nevada Boxing Hall of Fame hat es sich zur Aufgabe gemacht, die historische Bedeutung des Boxsports in Nevada zu bewahren und ehrt Personen für ihre Bemühungen, Leistungen und Erfolge. Die 12. jährliche Einführungsgala findet am Wochenende vom 9. bis 10. August 2024 in Las Vegas statt.

Undisputed erscheint am 11. Oktober 2024 in der Standard-Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S – zusammen mit der Vollversion für PC. Die digitale WBC Deluxe-Edition erscheint drei Tage früher, am 8. Oktober.