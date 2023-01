Undisputed: Steam Early-Access startet Ende Januar

Autor:, in / Undisputed

Erstes großes Boxspiel seit einem Jahrzehnt startet am 31. Januar im Steam Early-Access.

Steel City Interactive (SCI) ist stolz, den Early-Access-Start von Undisputed, dem ersten großen Box-Titel seit einem Jahrzehnt, bekannt zu geben. Undisputed soll das bisher authentischste Boxerlebnis sein und wird am 31. Januar 2023 in die Early-Access-Phase auf Steam eintreten.

Undisputed besticht durch eine atemberaubende Grafik, ein revolutionäres Footwork-System und eine ausgefeilte Strategie. Mit über 60 verschiedenen Schlägen, Sprachausgabe von legendären Schiedsrichtern und Kommentatoren und Unterstützung aus der Welt des Boxens will Undisputed seinem Namen gerecht werden und der König der Boxspiele werden.

In der Early-Access-Phase wird das Spiel über 50 spielbare Charaktere bieten, darunter Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder, Katie Taylor und eine vollwertige Frauen-Division an sechs einzigartigen Kampfschauplätzen, darunter eine große Arena und Coldwells Fitnessstudio. Die Spieler können Undisputed offline gegen Freunde oder KI-Gegner spielen oder online um einen Platz in den Bestenlisten kämpfen.

Um die Authentizität von Undisputed zu gewährleisten, arbeitet der in Sheffield ansässige Entwickler Steel City Interactive mit allen wichtigen Marken des Boxsports zusammen, darunter der World Boxing Council, das British Boxing Board of Control, Empire und viele mehr.

Funktionen:

Revolutionäre Mechanik für die Beinarbeit, einschließlich eines Modifikators für lockere Bewegungen, damit Spielende sich mit Leichtigkeit im Ring bewegen können

Mehr als 60 individuelle Schläge aus verschiedenen Winkeln und Richtungen inkl. Antäuschen, um Fallen zu stellen und zu kontern.

Alle Techniken, die benötigt werden, um in der Verteidigung zu zaubern: Schlägen abwehren, Ausweichen und Blocken.

Physikgesteuerte Interaktionen – Schläge können Deckungen umgehen und durchbrechen

Spannende Nah- und intensive Innenkämpfe wie nie zuvor

Spieler, die in den Ring steigen wollen, können sich über die Steam-Seite von Undisputed für den Early-Access anmelden. Im März 2021 äußerten die Entwickler, dass das Boxspiel weiterhin für Xbox und PlayStation geplant ist.

Dazu wurden Tyson Fury Rendergrafiken veröffentlicht: