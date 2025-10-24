Undisputed: The Senator Pack angekündigt

Lieber viel Content, als wenig Content: The Senator Pack für Undisputed angekündigt

Pacquiao gilt weithin als einer der größten Kämpfer der Geschichte und ist der einzige Boxer, der Weltmeistertitel in mehreren Gewichtsklassen gewonnen hat. In Undisputed haben Spieler die Möglichkeit, seine rekordverdächtige Karriere und seinen unerbittlichen Kampfgeist in fünf Gewichtsklassen selbst zu erleben.

The Senator Pack fügt dem Undisputed-Kader folgende Neuzugänge hinzu:

Edgar Berlanga – Amerikanisch-puerto-ricanischer Boxer, der zu Beginn seiner Karriere durch seine unglaubliche Knockout-Serie bekannt wurde – er gewann seine ersten 16 Profikämpfe alle durch Knockout in der ersten Runde. Sein beeindruckender Start im Boxsport brachte ihm den Spitznamen „The Chosen One“ ein.

Sergey Kovalev – Ehemaliger dreifacher Weltmeister im Halbschwergewicht, der Titel der WBA, WBO und IBF hielt. Bekannt für seine hohe Schlagkraft und Knockout-Quote.

Vinny Paz – Legendärer, mittlerweile im Ruhestand befindlicher amerikanischer Profiboxer, bekannt für seine Zähigkeit, sein Charisma und seine unglaubliche Comeback-Story. Entgegen aller Erwartungen kehrte er ein Jahr nach einem schweren Autounfall in den Ring zurück und gewann weiter – und festigte damit seinen Ruf als einer der widerstandsfähigsten Boxer überhaupt.

Egidijus „Mean Machine" Kavaliauskas – Litauischer Boxer, bekannt für seine Kraft und seinen aggressiven Kampfstil – daher auch der Spitzname „Mean Machine". Der ehemalige zweifache Olympionike hat im Laufe seiner Karriere viele K.O.-Siege durch harte Schläge erzielt.

Evgeny Gradovich – Legendärer, mittlerweile im Ruhestand befindlicher russischer Profiboxer, der für seine hohe Work Rate, seine Zähigkeit und seinen unerbittlichen Druckstil bekannt war. Seine professionelle Bilanz umfasst 21 Siege (9 durch K.O.), 2 Niederlagen, 1 Unentschieden und 1 No Contest.

Ricardo Mayorga – Der nicaraguanische Boxer mit dem Spitznamen „El Matador" war bekannt für seinen rabiaten Stil, sein eisernes Kinn und seine psychologischen Kriegsführungen – oft verspottete er seine Gegner, rauchte Zigaretten bei Pressekonferenzen und lieferte sich schon vor den Kämpfen wilde Possen.

The Senator Pack enthält außerdem ein Bekleidungspaket mit brandneuen Outfits für Terence Crawford, Deontay Wilder, Ryan Garcia, Shawn Porter, Sugar Ray Leonard und Heather Hardy.

Dieses neue Paket folgt auf das The Takeover-Paket, das Mexican Monster-Paket, das Iron & Steel-Paket, das The Problem Child-Paket und die WBC-Pakete, und erweitert damit eine der umfangreichsten Kämpferriegen der Boxspiel-Geschichte noch weiter.

Die kürzlich angekündigte, umfangreiche Undisputed Championship Edition, wird am 28. Oktober, also eine Woche später als ursprünglich angekündigt, erscheinen.

The Senator Pack steht ab dem 28. Oktober zum Download bereit.

Undisputed ist für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S und PC auf Steam erhältlich.