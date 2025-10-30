UnGodly: Düsteres Fantasy-Rollenspiel enthüllt

UnGodly ist ein düsteres Fantasy-Rollenspiel von Azra Games. UnGodly bietet eine reichhaltige, immersive Erfahrung, die es den Spielern erlaubt, in brutale Kämpfe und charakterorientierte Geschichten einzutauchen, wo immer sie spielen.
Mit seinem innovativen Affinity-System und Next-Gen-RPG-Design bringt UnGodly filmische Tiefe und emotionale Intensität auf Bildschirme jeder Größe.
Weis noch nicht wirklich was sie mit „Next-Gen-RPG-Design“ meinen.
Das sieht alles nach Last Gen aus.
Nicht falsch verstehen, das sieht schon spaßig aus, aber könnte halt vom Look her auch ein Last Gen spiel sein.
kann ich nur bestätigen, sieht schon ganz cool aus und erinnert stellenweise an Jade Empire oder so aber mit Next Gen hat das nichts zu tun. Das könnte ein Xbox 360 Spiel sein.
Aber hier wird mehrmals betont, das es für jede Bildschirmgröße ist und das lässt mich fast vermuten das es sich um ein Mobile Spiel handelt könnte, welches auch für xbox und PC erscheint.
Es gibt ohnehin zu wenig wirklich gute Spiele die man auf einen Tablet oder so spielen könnte. Evtl. könnte das ja so eins sein. Ich suche immer nach unkomplizierten Spielen die man auf auf dem FireTV stick streamen könnte. Ballerspiele sind hier ja in der Regel raus
Stimmt, für Mobile würde das recht gut aussehen.
Muss man wohl abwarten was am Ende bei rauskommt.
Ihr müsst mal deutsches Audio erzwingen. das ist super lustig
Sieht sehr oldschool aus, bin mal gespannt wie es insgesamt wird.
Interessant, hoffentlich auf deutsch.
Irgendwie kommt es mir vo,r das die Grafik bei den spielen immer schlechter wird, gibts da irgendwo eine Engine die umsonst ist?