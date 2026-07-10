Unicorn Academy: Island of Magic: Lässt Spieler ihr eigenes Einhorn erschaffen und Magie erleben

Unicorn Academy: Island of Magic verwandelt die Fantasy-Serie in ein eigenes Abenteuer.

Magische Abenteuer, ein eigenes Einhorn und eine geheimnisvolle Insel erwarten Spieler in Unicorn Academy: Island of Magic. Publisher Mindscape, Entwickler Aesir und Spin Master haben ein neues Spiel zur Fantasy-Abenteuerserie Unicorn Academy angekündigt.

In dem Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle einer Schülerin der ersten Klasse der Unicorn Academy und erkundet gemeinsam mit eurem eigenen Einhorn die geheimnisvolle Unicorn Island. Dabei gilt es, Freundschaften zu schließen, Elementarmagie zu meistern und die dunklen Pläne von Ravenzella aufzuhalten.

„Wir freuen uns sehr, diese beliebten Charaktere auf die Gaming-Plattformen zu bringen“, erklärt Lukas Lang von Aesir.

Auch Mindscape zeigt sich überzeugt davon, dass Fans der Serie die Möglichkeit genießen werden, ihren eigenen Charakter zu erstellen und die Welt von Unicorn Island selbst zu erkunden.

Spieler können ihr eigenes einzigartiges Einhorn erschaffen, dessen Fähigkeiten entdecken und eine besondere Bindung zu ihrem tierischen Begleiter aufbauen. Neben Erkundung und Rätseln stehen auch Pflege, Rennen und individuelle Anpassungen auf dem Programm.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Eigene Heldin und bekannte Charaktere: Spielt mit eurem eigenen Charakter oder wechselt zu den Sapphires aus der TV-Serie.

Spielt mit eurem eigenen Charakter oder wechselt zu den Sapphires aus der TV-Serie. Elementarmagie: Nutzt magische Fähigkeiten, um Rätsel zu lösen und die Welt zu erkunden.

Nutzt magische Fähigkeiten, um Rätsel zu lösen und die Welt zu erkunden. Individuelle Gestaltung: Passt eure Figur und euer Einhorn mit verschiedenen Outfits und Stilen an.

Passt eure Figur und euer Einhorn mit verschiedenen Outfits und Stilen an. Einhorn-Bindung: Kümmert euch um euer Einhorn, spielt mit ihm und stärkt eure Verbindung.

Kümmert euch um euer Einhorn, spielt mit ihm und stärkt eure Verbindung. Ravenzella aufhalten: Setzt Magie, Teamwork und Verstand ein, um Unicorn Island zu retten.

Unicorn Academy: Island of Magic erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC über Steam. Die Entwicklung wird durch das Games-Förderungsprogramm des deutschen Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt unterstützt.