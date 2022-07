Unity: CEO entschuldigt sich Entwickler als Idioten bezeichnet zu haben

Der CEO von Unity machte sich in der letzten Woche wahrlich keine Freunde in Entwicklerkreisen, als er diese als Idioten bezeichnete.

In einem Interview mit pocketgamer.biz sprach John Riccitiello über den Widerstand der Entwickler, bereits in der frühen Phase der Spielentwicklung über den Aspekt der Monetarisierung zu diskutieren.

Riccitiello sagte demnach in Bezug auf die Bereitschaft für Mikrotransaktionen, dass Entwickler die brillantesten Köpfe seien, gleichzeitig aber auch die größten Idioten.

Nach der ersten Welle der Berichterstattung meldete sich Riccitiello via Twitter, sprach von Clickbait und dass alles aus dem Kontext gerissen sei:

Als eine aufrichtige Entschuldigung oder Erklärung reichte das offenbar nicht, denn am Wochenende folgte eine ausführliche.

Riccitiello entschuldigte sich zunächst für seine grobe Wortwahl, sowohl im Interview als auch im ersten Tweet, ehe er dazu übergeht zu erklären, was er im Interview hätte genauer sagen wollen. Nämlich, dass es für Entwickler bessere Wege gibt, um frühzeitig zu erfahren, was die Spieler von einem Spiel halten.

Wir haben euch die Erklärung vollständig übersetzt:

„Ich möchte sowohl über das, was ich in dem Interview gesagt habe, als auch über meinen darauffolgenden Tweet sprechen. Ich werde mit einer Entschuldigung beginnen. Meine Wortwahl war grob. Das tut mir leid. Ich höre zu und werde es besser machen.“

„Was ich vielleicht tun kann, ist, mehr darüber zu sagen, was ich dachte, als ich das Interview gab. Was ich gesagt hätte, wenn ich mir mehr Mühe gegeben hätte.“

„Erstens: Ich habe großen Respekt vor Spieleentwicklern. Die Arbeit, die sie leisten, ist erstaunlich. Die Kreativität kann unglaublich sein, egal ob es sich um ein AAA-Konsolen-, Handy- oder Indie-Spiel handelt, das von Millionen gespielt werden soll. Oder ein kreatives Projekt, ein Spiel, das nur aus purer Freude daran gemacht wird.“

„Zweitens: Ich habe festgestellt, dass die meisten Spieleentwickler unglaublich hart arbeiten und wollen, dass die Leute ihr Spiel spielen und f es genießen. Und, wenn es angemessen ist, dass die Spieler sich intensiv damit beschäftigen. Bei den Spieleentwicklern, mit denen ich am engsten zusammengearbeitet habe, sind oft besorgt darüber, ob die Spieler das Spiel lieben und die ganze Arbeit und Liebe, die in die Entwicklung geflossen ist, zu schätzen wissen.“

„Drittens – manchmal ist alles, was ein Spieleentwickler will, dass eine Handvoll Freunde das Spiel genießen. Kunst um der Kunst willen und Kunst für Freunde. Andere wollen, dass die Spieler das Spiel oder Spielgegenstände kaufen, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Beide Motivationen sind edel.“

„Viertens: Was ich sagen wollte, und was mir eindeutig nicht gelungen ist, ist, dass es für Spieleentwickler bessere Wege gibt, um um frühzeitig zu erfahren, was die Spieler von ihrem Spiel halten. Um aus ihrem Feedback zu lernen. Und wenn der Entwickler will, kann er das Spiel auf der Grundlage dieses Feedbacks anpassen. Man hat die Wahl: zuhören und handeln oder nur zuhören. Beides sind sehr gute Entscheidungen.“

„Wenn ich meine Worte klüger gewählt hätte, hätte ich genau das gesagt… wir arbeiten daran, den Entwicklern Wir arbeiten daran, den Entwicklern Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie besser verstehen können, was ihre Spieler denken, und es liegt an ihnen, auf der Grundlage dieses Feedbacks zu handeln oder nicht.“

„Wie auch immer, das war’s. Viele Worte. Und ein Satz, von dem ich wünschte, ich hätte ihn nie gesagt.“