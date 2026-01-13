Unity: Larry Hryb alias Major Nelson überraschend entlassen

Eine der bekanntesten Stimmen der Xbox Geschichte meldet sich mit einer persönlichen Nachricht zurück.

Larry Hryb, vielen Spielern seit zwei Jahrzehnten als Major Nelson vertraut, wurde nach eigenen Angaben im Zuge der jüngsten Entlassungswelle bei Unity freigestellt. Seine Mitteilung richtet sich direkt an die Community, die ihn über große Teile seiner Laufbahn begleitet hat.

Nach seinem Abschied von Microsoft im Jahr 2023 wechselte Hryb Anfang 2024 zu Unity. Dort unterstützte er Entwickler und interne Teams und spricht rückblickend von einer Phase, in der er gemeinsam mit seinem Team in nur anderthalb Jahren wichtige Ziele erreicht habe. Er betont, wie dankbar er für die Zusammenarbeit mit den Studios sei, die er in dieser Zeit begleiten durfte.

Trotz des unerwarteten Einschnitts zeigt sich Hryb entschlossen, seinen Weg in der Branche fortzusetzen. Er beschreibt die aktuelle Situation als Moment des Übergangs und kündigt an, sich auf das nächste Kapitel seiner Karriere zu freuen. Welche Richtung dieses Kapitel einschlagen wird, lässt er offen.

Die Entlassung reiht sich in eine Serie von Stellenstreichungen ein, die die Spieleindustrie seit Monaten prägen. Für viele Spieler markiert sie das Ende eines weiteren Abschnitts einer Persönlichkeit, die über Jahre hinweg eng mit der Xbox Marke verbunden war.

„Da viele von euch mich während meiner Karriere in der Spielebranche begleitet haben, möchte ich euch eine persönliche Neuigkeit mitteilen. Wie viele andere in der Spielebranche wurde auch ich in letzter Zeit von Unity entlassen.“ „Nach meinem Ausscheiden bei Microsoft bin ich 2024 dem Unity-Team beigetreten. Ich bin stolz auf die Ziele, die mein Team und ich in nur 18 Monaten erreicht haben, und ich bin dankbar für die Entwickler und Teams, die ich unterstützen durfte.

Nun freue ich mich darauf, das nächste Kapitel zu erkunden.“

Dazu postete Larry: