Unknown 9: Awakening: Das bietet das Universum rund um das Franchise

Das Unknown 9-Universum bietet eine Welt voller Geheimnisse und Abenteuer und es gibt verschiedene Zugangspunkte, um in diese einzutauchen.

Die Einstiegspunkte können unabhängig voneinander erlebt werden, bilden gemeinsam aber eine umfassende Rahmenhandlung. Hier ist es egal, ob das Videospiel, der Podcast, die Comics oder die Romane als Einstiegspunkt gewählt werden.

Eine dieser Geschichten wird im Videospiel Unknown 9: Awakening erzählt. Es handelt von Haroona, einer Quaestorin mit außergewöhnlichen Kräften, welche sie aus dem Bruch, einer geheimnisvollen Paralleldimension, schöpft.

Ihre Aufgabe ist es, die Menschheit vor den Aufsteigern zu schützen, die mithilfe des Bruchs planen, den Lauf des Schicksals der Menschen zu verändern.

Um das Warten auf Unknown 9: Awakening zu verkürzen, können andere Geschichten rund um das Universum der Unknown 9 entdeckt werden.

Diese stehen in Verbindung zum Videospiel und viele davon sind kostenlos verfügbar. Der erste Band der Comicreihe Unknown 9: Torment führt in die Geschichte von Jaden Crowe ein, einem jungen Mann, der sich in einem rätselhaften Abenteuer wiederfindet.

Unknown 9: Out of Sight Season 1 begleitet paranormale Podcaster, die nach Menschen suchen, die Wissen über das Unbekannte besitzen.

Die ersten beiden Teile von Layton Greens Genesis-Trilogie erzählen die Geschichte einer jungen Astrophysikerin, die das Geheimnis hinter dem Mord an ihrem Mentor aufdecken will. Die kommenden Webserien Unknown 9: Passage und Unknown 9: The Taylor Files werden tiefer in das Mysterium des Unbekannten eintauchen.

Unknown 9: Awakening ist ein Story-basiertes Action-Adventure von Reflector Entertainment und erscheint am 18. Oktober 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam.