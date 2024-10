Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

In vier neuen Videos könnt ihr euch Spielszenen aus Unknown 9: Awakening auf der Xbox Series X anschauen und euch einen ersten Eindruck verschaffen.

Am 18. Oktober 2024 erscheint mit Unknown 9: Awakening ein Action-Adventure, in dem ihr in die Rolle von der Quaestorin Haroona schlüpft.

Haroona ist mit einer Gabe geboren, die es ihr ermöglicht, in den sogenannten Bruch zu reisen. Der Bruch ist eine Dimension, die sich mit der realen Welt überschneidet.

Während eurer Reise lernt ihr immer mehr Fähigkeiten kennen, die es euch ermöglichen, den Bruch zu meistern. So könnt ihr euch unter anderem unsichtbar machen, Gegenstände aus der Ferne manipulieren oder den Körper eines Gegners übernehmen.

Unknown 9: Awakening | Die Reise in eine andere Dimension

Unknown 9: Awakening | Der Schattensprung

Unknown 9: Awakening | Auf der Suche nach Mukti

Unknown 9: Awakening | Der finstere Dschungel – Part 4

Auf der diesjährigen Gamescom hatten wir bereits die Möglichkeit, einen Blick auf mit Unknown 9: Awakening zuwerfen und haben euch unsere Eindrücke in einer Vorschau festgehalten.

Unseren Test zum Action-Adventure werden wir euch in Kürze bereitstellen.

