Unknown 9: Awakening: Live-Action-Trailer mit Anya Chalotra

Trefft Haroona im neuen Live-Action-Trailer zu Unknown 9: Awakening Anya Chalotra in „The Fold“.

Bandai Namco Europe kündigte an, dass das von Reflector Entertainment entwickelte narrative Action-Adventure-Spiel „Unknown 9: Awakening“ am 18. Oktober für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Steam veröffentlicht wird.

In diesem Live-Action-Trailer seht ihr, wie Haroona – dargestellt von Anya Chalotra – sich darauf vorbereitet, ihre Kräfte zu erwecken.

Haroona ist eine mächtige junge Frau, die eine einzigartige Verbindung zur Fold hat, einer geheimnisvollen Paralleldimension, aus der sie unglaubliche Kräfte schöpft, die sie einsetzen muss, um die bestgehüteten Geheimnisse der Menschheit zu verteidigen.

„Ich weiß, dass das Abenteuer, das wir erschaffen, bei vielen Menschen Anklang finden wird. Unknown 9: Awakening ist etwas ganz Besonderes, und ich weiß, dass die Gamer das spüren werden“, kommentierte Anya Chalotra. “Wir konnten einen Raum schaffen, der sicher und offen für Beobachtung und Lernen ist, und ich schätze die Zeit mit jedem einzelnen der unglaublichen Schauspieler und dem brillanten Unknown 9-Team wirklich sehr.“

„Anya Chalotras fesselnde Darbietung verlieh der Geschichte Tiefe, Nuancen und emotionale Resonanz“, sagte Christophe Rossignol, Creative Director bei Reflector Entertainment. “Wir sind begeistert, dass wir die Gelegenheit hatten, mit einer so talentierten Schauspielerin zusammenzuarbeiten, um Haroona darzustellen.“

Vorbestellungen sind jetzt für die folgenden Editionen möglich:

Pre-order Edition (Spiel, Pre-order Bonus-Kosmetik-DLC)

Deluxe Digital Edition (Spiel, Vorbestellungsbonus-Kosmetik-DLC, alle DLCs)

Collector’s Edition (Spiel, Vorbestellungsbonus für kosmetischen DLC, alle DLCs, Quaestors Tagebuch, Haroonas Amulett-Replik, Sammlermünze und Metallbox)

Unknown 9: Awakening ist der Schlüssel zum Einstieg in das umfangreiche Erzähluniversum von Unknown 9 IP, das eine Reihe miteinander verbundener Abenteuer umfasst, die in Comics, Podcasts, Romanen und mehr erzählt werden.

Spieler können ihre Erfahrung mit „Unknown 9: Awakening“ durch diese Geschichten erweitern. Wer weiß, wo er suchen muss, wird eine Menge Querverweise, Anspielungen, Geheimnisse und vieles mehr entdecken.