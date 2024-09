Unknown 9: Awakening: Overview Trailer zur Produktion und mehr

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco Entertainment hat gestern einen neuen Trailer zu Unknown 9: Awakening geteilt, dem von Reflector Entertainment entwickeltem narrativen Action-Adventure, das kurz vor der Veröffentlichung steht.

Er liefert einen Überblick über alle wichtigen Informationen zum Spiel und zu den weiteren Geschichten aus dem Universum von Unknown 9.

Im Fokus von Unknown 9: Awakening steht die Geschichte der Protagonistin Haroona, einer jungen Frau mit übernatürlichen Fähigkeiten, die die Geheimnisse der Menschheit vor einer skrupellosen Fraktion beschützt. Spielende müssen diese Kräfte im Verlauf des Spiels verbessern und so im Kampf ihre Gegner bezwingen. Ob direkter Kampf oder Schleichen – Haroonas Schattenfähigkeiten sind vielseitig.

Eine davon ist das Schattenspringen, das es den Spielenden ermöglicht, Feinde zu kontrollieren und so Kettenreaktionen auszulösen.

Unknown 9: Awakening ist eine von vielen Einstiegsmöglichkeiten in das narrative Universum von Unknown 9. Seine Geschichten, welche Raum und Zeit durchdringen und von zahlreichen Charakteren in einer Welt voller miteinander verwobener Mysterien berichten, werden durch Comics, Podcasts, Romane und mehr erzählt, sodass für alle etwas dabei ist.

Unknown 9: Awakening erscheint am 18. Oktober 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam.