Unknown 9: Awakening: Titelsong in Kollaboration mit BANKS veröffentlicht

Bandai Namco Entertainment Europe und Reflector Entertainment stellen heute den Titelsong A Light Lies Within des kommenden Videospiels Unknown 9: Awakening vor. Das Lied wurde von der US-amerikanischen Sängerin BANKS mitkomponiert und performt.

Das Musikvideo zum Song gibt es hier:

Der Song spiegelt die Reise der Protagonistin Haroona wider und fängt durch die aussagekräftigen Lyrics ihre Stärke ein. Ebenfalls erschienen ist ein Musikvideo, welches Haroonas Reise um die Welt im Rhythmus von BANKS’ Song und Texten zeigt.

In Unknown 9: Awakening schlüpfen Spielende in die Rolle von Haroona, einer jungen Frau mit einer einzigartigen Verbindung zum Bruch, einer geheimnisvollen Dimension, die sich mit der unseren überschneidet. Im Laufe ihrer Reise wird sie lernen, diese Kraft zu nutzen und das Wissen darüber vor jenen zu schützen, die es für dunkle Zwecke missbrauchen wollen.

Unknown 9: Awakening erscheint am 18. Oktober 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam.