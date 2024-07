UNO 2016: Zusätzliche Aktionskarten im UNO Party! Mania DLC

Autor:, in / UNO 2016

Mattel und Ubisoft geben bekannt, dass der UNO Party! Mania DLC ab sofort auf Konsolen und PC erhältlich ist. Die Spieler können nun in das klassische Kartenspiel eintauchen, das mit zusätzlichen Aktionskarten und völlig neuen Sonderregeln aufwartet.

UNO Party! Mania für UNO (2016) enthält drei neue aufregende Aktionskarten: die Point Taken-Karte, die Wild Drawn Together-Karte und die Wild Pile Up-Karte.

Bei Point Taken müssen alle Spieler virtuell auf einen anderen Spieler zeigen; anschließend muss jeder Spieler so viele Karten ziehen, wie Spieler auf ihn zeigen.

Wenn Wild Drawn Together gezogen wird, wählt dieser Spieler eine neue Farbe, die er spielen möchte, und wählt zwei andere, die vorübergehend miteinander verbunden werden.

Jedes Mal, wenn einer dieser Spieler eine Karte vom Nachziehstapel zieht, muss der Spieler, mit dem er verbunden ist, die gleiche Anzahl Karten ziehen. Die Verbindung bleibt so lange bestehen, bis ein neuer Joker gezogen oder eine neue Karte genommen wird.

Die Karte „Wilder Stapel“ schließlich bildet einen Mini-Stapel, beginnend mit der ersten Karte vom Nachziehstapel. Der nächste Spieler muss eine Karte der gleichen Farbe ausspielen, um den Ministapel an den nächsten Spieler weiterzugeben, bis er einen Spieler erreicht, der keine Karte ausspielen kann, woraufhin der gesamte Ministapel auf dessen Hand geht.

„Der UNO Party! Mania DLC eröffnet neue Dimensionen des Spaßes und der Kreativität für eine Serie, die Fans seit Jahren lieben“, sagte Erika Winterholler, Senior Director of Business Development & Licensing – Gaming and Apps. „Die neuen Varianten des Klassikers UNO innovieren das Spiel für ein digitales Publikum und bieten eine aufregende, frische Interpretation des weltweit beliebtesten traditionellen Spiels.“

Zwei weitere Editionen werden am 10. September auf den Markt kommen. Die UNO Legacy Edition enthält das komplette klassische Spiel, Party! Mania, FLIP! und den 50th Anniversary DLCs.

UNO Ultimate Edition enthält das Kartenspiel und sechs spannende DLCs: Party! Mania, FLIP!, 50th Anniversary, Valhalla, The Call of Yara, Fenyx’s Quest, thematische Karten mit Just Dance 2017, Rayman und mehr.