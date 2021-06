UNO: 50th Anniversary DLC veröffentlicht

Autor:, in / UNO

Ubisoft hat zum 50-jährigen Jubiläum des Kartenspiels UNO einen neuen DLC veröffentlicht. Neben einem in Schwarz und Gold gehaltenen Spielfeld und dem in „velvety black“ gehaltenen Kartendeck, gibt es auch eine neue 50/50-Karte, die, wenn sie ausgespielt wird, per Münzwurf entscheidet, welcher Spieler 4 Karten ziehen muss.

Der folgende Trailer veranschaulicht das Ganze nochmal für euch:

Der neue DLC zum 50. Geburtstag von UNO führt samtige, schwarze Karten, ein erneuertes, schwarz-goldenes Spielbrett, eine goldene Sammlermünze sowie eine exklusive 50/50-Karte ein. Jedes Mal, wenn jemand die besondere 50/50-Karte spielt, wird die Münze geworfen, um zu bestimmen, wer vier zusätzliche Karten ziehen muss.

Angelehnt an die physische Version des Kartenspiels, bietet das UNO-Videospiel mehrere Themen und DLCs, die mit exklusiven Spezialkarten für noch mehr Spaß sorgen.

So können Spieler beispielsweise das eisige Spielbrett mit Winter-Thema erleben und mit dem Rabbids-, Rayman- und Just Dance 2017-DLC das Spiel neu entdecken, oder mit dem UNO FLIP!-DLC das ganze Spiel umdrehen.

Zuletzt fügte der Fenyx’s Quest-DLC, inspiriert von Immortals Fenyx Rising, dem klassischen UNO-Erlebnis einen fantastischen Twist mit neuen Features hinzu, die auf den ikonischsten Elementen der goldenen Insel basieren.

Der DLC zum 50. Geburtstag von UNO ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One-Konsolen, Nintendo Switch-System, Windows PC und Stadia erhältlich und ist auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S durch Abwärtskompatibilität spielbar.

Das Winter-Thema und der Rabbids-DLC sind kostenfrei für jeden spielbar, während die DLCs für Rayman, Just Dance 2017, UNO FLIP! und Fenyx’s Quest separat oder im Paket mit der Ultimate Edition erhältlich sind.