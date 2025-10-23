UNO: Show ‘Em No Mercy DLC ab sofort verfügbar

Mit dem Launch von UNO Show ‘Em No Mercy is ab sofort einer der beliebtesten UNO Spin-offs auf Konsolen und PC verfügbar. Der neue DLC bringt vier einzigartige Spielregeln, sechs knallharte Aktionskarten und einen völlig neuen Weg zu gewinnen.

Darüber hinaus ist ein neues Update für das Basisspiel erschienen. Dieses überarbeitet die Benutzeroberfläche und fügt neue Funktionen hinzu, um das Gameplay flüssiger, unterhaltsamer und mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten zu gestalten.