Unpetrified: Echoes of Nature: Ein emotionales Natur-Abenteuer erscheint für Xbox

Mindscape und das Entwicklerstudio Dreamhunt bringen Unpetrified: Echoes of Nature im Herbst 2026 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Das atmosphärische Indie-Abenteuer war im vergangenen Herbst für PC erschienen und erhielt dort überwiegend sehr positive Bewertungen.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Steingolem und einem Fuchs. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach den Geheimnissen einer untergegangenen Zivilisation und versuchen gleichzeitig, die Natur wiederherzustellen.

Spieler erkunden uralte Ruinen, begegnen magischen Waldbewohnern und lösen verschiedene Rätsel, um ihren Weg durch die farbenfrohe Spielwelt freizumachen. Der Fokus liegt dabei auf einer ruhigen Spielerfahrung mit einer emotional erzählten Geschichte über Liebe, Verlust und Hoffnung.

Nach Angaben des Entwicklerstudios entstand das Spiel mit viel Liebe zum Detail. Mitgründer Dominik Gygax erklärte, das Team habe sein ganzes Herzblut in das Projekt gesteckt. Auch Publisher Mindscape hebt die emotionale Wirkung der Geschichte hervor und sieht darin ein Abenteuer, das Spieler nachhaltig berühren soll.