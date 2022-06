Unreal Championship: Nightdive Studios möchte ein Remaster

Viele Gamer auf diesem Planeten fragen sich, warum zur Hölle es noch immer kein neues Unreal-Spiel gibt und warum die Unreal Engine nicht für die Entwicklung eines echten Unreal-Spiels verwendet wird? Auf diese Frage meldete sich Stephen Kick, CEO bei Nightdive Studios zu Wort und gab interessante Details bekannt:

Stephen gab bekannt: „Nach unserem Quake Remaster hat sich @therealcliffyb in unserem Namen an @TimSweeneyEpic gewandt, in der Hoffnung, wir könnten Unreal die gleiche Behandlung zukommen lassen… und ich schätze, wenn ihr das wollt, hinterlasst eine Nachricht, damit Tim Bescheid weiß.“