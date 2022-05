Unreal Engine 5: Beeindruckende Demo zu Iron Man

Seit den Anfängen der Superhelden in Comics hat sich das Genre mittlerweile auf so gut wie allen Medien ausgeweitet. Es gibt unzählige Filme, die auf dem Marvel oder DC-Universum basieren. Der Boom in der Gamingindustrie brachte zwar Superhelden-Spiele hervor, aber ein richtiges Open-World-Spiel im Iron Man-Stil blieb dennoch bis jetzt aus.

Open-World-Superhelden-Spiele sind aufgrund des komplexen Entwicklungsprozesses rar und größere Studios zögern, da es hierbei zu unzähligen Komplikationen kommen kann. Das soll jetzt aber nicht bedeuten, dass es keine erfolgreichen Spiele gegeben hat. In der Vergangenheit gab es einige Titel, darunter auch Spiderman für die PlayStation 4 und PlayStation 5, die einen bemerkenswerten Höhepunkt in den Spielcharts verzeichnen konnten, sowie das ein oder andere fesselnde Superhelden-Spiel gegeben.

Vielleicht werden in der neuen Ära der Konsolen sowie Grafik-Generationen große Studios den Versuch unternehmen, ein solches Open-World-Spiel zu erschaffen.

Vorerst haben sich hierfür kleine Hobbyentwickler die Zeit genommen, in der neuen Unreal Engine 5 zu zeigen, was damit möglich ist.

Das dreiminütige Video von Aaron Wayne Morse zeigt, wie atemberaubend es in der neuen Unreal Engine 5 aussieht, sich als Iron Man durch die Lüfte zu bewegen.

Auch, wenn es einiges an Kritik gab, da es so aussieht, als wurde der Iron Man Skin einfach über die Matrix Demo gezogen, oder die nicht ganz so gut ablaufende Charakter Bewegung bei der Landung. Immerhin handelt es sich hierbei, um einen Alpha Build des kleinen Entwicklers, der bereits erwähnt hat, eventuell in Zukunft noch weiter an seinem Iron Man-Mod zu arbeiten.

Was sind eure Eindrücke von dem Video? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.