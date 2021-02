Unreal Engine 5: Clip zu MetaHumans veröffentlicht

Bereits letzte Woche wurde mit MetaHumans die nächste Generation digitaler Menschen, basierend auf der Unreal Engine, angekündigte. Einen kleinen Vorgeschmack darauf, was uns in Zukunft erwarten wird, bietet nun Kara Technologies.

Das Unternehmen veröffentlichte auf Twitter einen kurzen Clip eines MetaHuman, welcher sich mithilfe von neuseeländischer Gebärdensprache ausdrückt.

Last week @UnrealEngine announced MetaHumans, the next-generation of digital humans. Today we showcase a MetaHuman signing in NZSL, a sneak peek into our work at Kara and what's in store in the near future.#UnrealEngine #MetaHumans #SignLanguage #DigitalHumans #accessibility pic.twitter.com/aoLGsgXd7Y

— Kara Technologies (@Kara__Tech) February 22, 2021