Unreal Engine 5: Entwickler verantwortlich für Performance-Probleme – Epic-CEO

In einem Medien-Roundtable-Interview während des letzten Unreal Fest-Events in Seoul wurde Epic Games CEO Tim Sweeney auf die Performance-Probleme der Unreal Engine 5 auf leistungsschwächerer Hardware angesprochen.

Sweeney zufolge sind die Probleme nicht auf zu hohe technische Anforderungen der Engine, sondern auf die falsche Verwendung seitens der Entwickler zurückzuführen.

Diese würden Spiele oft für leistungsstarke Hardware entwickeln und erst am Ende des Prozesses auch für schwächere Hardware optimieren, was zu den Problemen führe.

Als Lösung schlägt Sweeney ein Umdenken der Entwickler sowie eine gestärkte Zusammenarbeit zwischen Epic Games und den Nutzern der Unreal Engine 5 vor. Zudem plant man zukünftig automatisierte Optimierungsfunktionen bereitzustellen:

„Der Hauptgrund, warum Spiele auf Basis von Unreal Engine 5 auf bestimmten PCs oder GPUs nicht reibungslos laufen, ist der Entwicklungsprozess. Viele Entwickler entwickeln Spiele für High-End-Hardware und führen dann in der Endphase der Entwicklung Optimierungen und Tests auf Geräten mit geringerer Leistung durch.“ „Natürlich ist Optimierung keineswegs eine leichte Aufgabe, sondern eine große Herausforderung. Idealerweise sollte die Optimierung frühzeitig in der Entwicklung erfolgen, bevor mit der Erstellung der vollständigen Inhalte begonnen wird. Wir bereiten zwei wichtige Lösungen vor, um dieses Problem anzugehen.“ „Eine davon ist die Verbesserung der Unterstützung für Unreal Engine. Die Optimierung erfordert einen erheblichen manuellen Aufwand, daher planen wir, automatisierte Optimierungsfunktionen für verschiedene Geräte bereitzustellen, um den Prozess für Entwickler schneller und einfacher zu gestalten.“ „Die andere Möglichkeit besteht darin, die Schulung der Entwickler zu verbessern. Neben der Vermittlung von Kenntnissen über den gesamten Test- und Optimierungsprozess ist es entscheidend, das Bewusstsein für die Bedeutung einer frühzeitigen Optimierung zu schärfen. Bei Bedarf können unsere Ingenieure direkt eingreifen, um das Bewusstsein für Optimierungstechniken zu schärfen und technische Unterstützung zu leisten.“ „Im Vergleich zu vor zehn Jahren hat jedoch die Komplexität der Spiele selbst erheblich zugenommen, was die Optimierung auf Engine-Ebene zu einer Herausforderung macht. Folglich müssen Spieleentwickler und Engine-Entwickler wie wir zunehmend zusammenarbeiten, um diese Probleme zu lösen.“ „Wir integrieren die Optimierungstechnologie und das Fachwissen, das wir bei der Entwicklung von Fortnite gesammelt haben, aktiv in Unreal Engine und arbeiten fleißig daran, dass das Spiel auch auf PCs mit geringer Leistung reibungslos läuft.“