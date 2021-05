Unreal Engine 5: Experten nehmen neue Demo unter die Lupe

Autor:, in / Unreal Engine 5

Am 26. 05. hat Epic Games eine Early-Access-Version der Unreal Engine 5 veröffentlicht und in einem Video einige Neuerungen der Engine vorgestellt. Die Technik-Experten John Linneman und Alex Battaglia von Digital Foundry haben sich dieses Video nun angesehen und sich über die darin gezeigten Neuerungen in einem eigenen Video unterhalten.

Dabei zeigen sie sich hörbar begeistert, stellen sich am Ende aber auch ein paar Fragen. Wie wird sich die Engine mit anorganischen Oberflächen oder künstlichen Lichtquellen verhalten? Denn Spiele sind mittlerweile sehr viel mehr als nur offene Welten mit natürlichen Umgebungen und nur einer Lichtquelle.