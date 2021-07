Unreal Engine 5: Jeff Grubb spricht über The Coalition-Tech-Demo

Autor:, in / Unreal Engine 5

Jeff Grubb spricht über die The Coalition-Tech-Demo Alpha Point, die während der GDC 2021 im Juli gezeigt werden soll.

Wie wir bereits berichtet hatten, wird The Coalition während der kommenden Games Developer Conference 2021, die vom 19. bis 23. Juli stattfindet, ihre Alpha Point genannte Unreal Engine 5-Demo präsentieren. Ursprünglich wurde diese Demo zu Testzwecken erstellt, um die Engine kennenzulernen.

Der recht gut informierte Insider Jeff Grubb spricht jetzt in seinem GamesBeat Decides-Podcast über die The Coalition-Tech-Demo Alpha Point und behauptet, dass dies ein kleineres Projekt der Gears of War-Schöpfer sei, das angeblich 2023 erscheinen soll.