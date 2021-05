Unreal Engine 5: Konami Code lässt Roboter in Demo erscheinen

In der Unreal-Engine-5-Demo Valley of the Ancient erscheint mit dem Konami Code ein riesiger Roboter.

Die Unreal Engine 5 ist diese Woche offiziell in den Early Access gestartet, und für Entwickler, die bereits tief in die Software eingedrungen sind, haben sie eine Reihe neuer Next-Gen-Features entdeckt, die sie nutzen können, sowie einen versteckten Bonus, der auf eines der ältesten Easter Eggs in der Spieleindustrie zurückgeht.

Wie von Jon Terp auf Twitter entdeckt und von Epic bestätigt, führt die Eingabe des berühmten Konami-Codes in der Valley of the Ancient-Demo dazu, dass der nahegelegene Riesenroboter seinen tödlichsten Modus aktiviert. Alles, was man tun muss, ist die Eingabe von Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A in der Demo und der Roboter wird anfangen, für den Rest der Ewigkeit zu dabben.

Apparently if you enter the Konami code in the @UnrealEngine 5 demo project the big robot dabs. Forever. 10/10 pic.twitter.com/o8eYHvPaKc — Jon Terp (@JonTerp) May 27, 2021

Die Unreal Engine 5 wurde erstmals im letzten Jahr in einem schicken Showcase-Video vorgestellt und ist nun in Form einer Demo verfügbar, so dass Entwickler schon früh einen Vorgeschmack darauf bekommen können, wozu Epics neue Spieleentwicklungssoftware in der Lage ist.

Einige kommende Spiele haben bereits begonnen, die Unreal Engine 5 zu nutzen, wie zum Beispiel Senua’s Saga: Hellblade 2 und das kürzlich enthüllte Dragon Quest XII: The Flames of Fate, während der Gears of War-Entwickler The Coalition vor kurzem bekannt gab, dass er sich voll und ganz auf die Entwicklung von Next-Gen-Spielen konzentriert und damit begonnen hat, den Umgang mit der leistungsstarken neuen Engine von Epic zu lernen. Auch das mega-populäre Fortnite von Epic wird in naher Zukunft für seine Konsolenversionen auf Unreal 5 umsteigen.