Unreal Engine 5: Microsoft GDK Plug-ins vereinfachen Entwicklung von Xbox-PC-Spielen deutlich

Mit der Veröffentlichung von Unreal Engine 5.8 stehen die Microsoft GDK Plug-ins für Unreal Engine erstmals öffentlich zur Verfügung. Entwickler können die Erweiterungen ab sofort über den Epic Games Launcher herunterladen oder über die von Epic bereitgestellten Unreal-Engine-Quellen auf GitHub nutzen.

Die Plug-ins sollen die Entwicklung von Spielen für Xbox auf dem PC deutlich vereinfachen. Laut Microsoft können Entwickler ihre Projekte künftig direkt innerhalb der gewohnten Win64-Umgebung erstellen, paketieren und veröffentlichen, ohne auf separate Plattformvarianten zurückgreifen zu müssen.

Bisher erforderte die Entwicklung für Xbox auf dem PC die Nutzung von WinGDK. Dieser Ansatz brachte zusätzliche Komplexität mit sich, darunter doppelte Build-Prozesse, Kompatibilitätsprobleme mit Drittanbieter-Plug-ins sowie einen von anderen PC-Plattformen abweichenden Workflow.

Mit dem neuen Plug-in-Modell entfällt dieser Umweg. Entwickler bleiben innerhalb der Win64-Plattform, während bestehende Plug-ins und Werkzeuge weiterhin genutzt werden können. Dadurch soll die Veröffentlichung von Xbox-PC-Spielen stärker an die Arbeitsabläufe anderer PC-Stores angeglichen werden.

Ein weiterer wichtiger Schritt betrifft die Verfügbarkeit der Werkzeuge. Bislang waren die Plug-ins Teil eines geschlossenen Programms und nur über die privaten GDK Platform Extensions zugänglich. Mit Unreal Engine 5.8 werden die für Xbox-PC-Spiele benötigten Komponenten nun öffentlich bereitgestellt.

Zum Funktionsumfang gehören mehrere zentrale Module:

Microsoft GDK Store für die Konfiguration und Paketierung von Spielen direkt im Editor.

Microsoft GDK Runtime für den Zugriff auf Funktionen wie Cloud-Speicherstände, Benutzerverwaltung und Systemoberflächen.

Online Subsystem GDK zur Integration von Erfolgen, Freundeslisten, Präsenzfunktionen und weiteren Xbox-Diensten.

Online Subsystem Selector, eine neue Funktion in Unreal Engine 5.8, die es ermöglicht, dieselbe ausführbare Datei für mehrere PC-Stores zu verwenden und die jeweiligen Online-Dienste automatisch anzupassen.

Nach Angaben von Microsoft wurden die Plug-ins bereits in realen Projekten eingesetzt. Epic Games nutzte die Technologie unter anderem für Fortnite auf Xbox-PC-Plattformen sowie für die Handheld-Optimierung auf dem ASUS ROG Xbox Ally.

Microsoft sieht die öffentliche Freigabe als wichtigen Schritt, um die Entwicklung für Xbox auf dem PC weiter zu vereinfachen und einer deutlich größeren Entwicklerbasis zugänglich zu machen.