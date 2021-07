Unreal Engine 5: The Coalition zeigt neue Demo auf der GDC 2021

The Coalition wird auf der Game Developers Conference (GDC) eine Unreal Engine 5 Demo präsentieren. Die „Alpha Point“ genannte Demo wurde ursprünglich zu Testzwecken erstellt, um die Engine kennenzulernen.

Die Präsentation wird den Lernprozess des Teams abdecken, den sie bei der Einbindung fortschrittlicher Technologien gemacht hat, wie Echtzeit-Lichtberechnung und Virual Shadow Maps. Gezeigt und getestet wird das ganze auf einer Xbox Series X Konsole.

Die GDC findet vom 19. Juli bis zum 23. Juli 2021 statt.

Super excited to be presenting for @CoalitionGears at #GDC a #UE5 technical demo #AlphaPoint presented by @UnrealEngine running on #XboxSeriesX with @Kate_JRayner 🔥🔥🔥https://t.co/kBAKg2dXFc

— Colin Penty (@colinpenty) July 2, 2021