Unreal Engine 5: Update läuft doppelt so schnell auf Nintendo Switch 2 dank Lumen Lite

Wenn Licht plötzlich leichter wird: Wie UE5 eine neue Konsolen-Realität andeutet.

Die Unreal Engine 5 erhält ein umfangreiches Performance-Update, das speziell auf effizientere Hardware-Nutzung ausgelegt ist und die Leistung auf der Nintendo Switch 2 deutlich verbessern soll.

Epic Games hat dabei ein neues Beleuchtungssystem vorgestellt: Lumen Lite. Laut Entwickler sei es „zweimal so schnell wie Lumen High Quality“ und darauf ausgelegt, „einen großen Teil der visuellen Qualität bei deutlich geringeren GPU-Kosten zu erhalten“.

Besonders relevant ist die Auswirkung auf die neue Nintendo-Konsole: Laut Epic ermöglicht die Optimierung erstmals, dass Spiele, die auf globale Beleuchtung für ihre künstlerische Darstellung setzen, stabil mit 60 FPS auf der Nintendo Switch 2 laufen können.

Damit verschiebt sich die technische Zielsetzung für UE5-Projekte spürbar. Während Lumen bislang als leistungsintensiv galt, öffnet die Lite-Variante nun die Tür für deutlich mehr Flexibilität auf Hardware mit begrenzter GPU-Leistung – ohne den typischen visuellen Charakter der Engine komplett zu verlieren.

Epic positioniert das Update damit klar als Balance aus Performance und visueller Qualität. Gerade für Entwickler, die auf atmosphärisches Lighting angewiesen sind, könnte Lumen Lite ein entscheidender Schritt sein, um UE5-Titel plattformübergreifend besser skalieren zu können.