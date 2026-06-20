Unreal Engine 5: Update läuft doppelt so schnell auf Nintendo Switch 2 dank Lumen Lite

Die Unreal Engine 5 erhält ein umfangreiches Performance-Update, das speziell auf effizientere Hardware-Nutzung ausgelegt ist und die Leistung auf der Nintendo Switch 2 deutlich verbessern soll.
Epic Games hat dabei ein neues Beleuchtungssystem vorgestellt: Lumen Lite. Laut Entwickler sei es „zweimal so schnell wie Lumen High Quality“ und darauf ausgelegt, „einen großen Teil der visuellen Qualität bei deutlich geringeren GPU-Kosten zu erhalten“.
Besonders relevant ist die Auswirkung auf die neue Nintendo-Konsole: Laut Epic ermöglicht die Optimierung erstmals, dass Spiele, die auf globale Beleuchtung für ihre künstlerische Darstellung setzen, stabil mit 60 FPS auf der Nintendo Switch 2 laufen können.
Damit verschiebt sich die technische Zielsetzung für UE5-Projekte spürbar. Während Lumen bislang als leistungsintensiv galt, öffnet die Lite-Variante nun die Tür für deutlich mehr Flexibilität auf Hardware mit begrenzter GPU-Leistung – ohne den typischen visuellen Charakter der Engine komplett zu verlieren.
Epic positioniert das Update damit klar als Balance aus Performance und visueller Qualität. Gerade für Entwickler, die auf atmosphärisches Lighting angewiesen sind, könnte Lumen Lite ein entscheidender Schritt sein, um UE5-Titel plattformübergreifend besser skalieren zu können.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tja, die Switch 2 ist halt schon ein beeindruckendes Stück Technik 😜
Nintendo schaffst irgendwie immer sich technisch durchzumogeln
Finde ich gut, dass man die Leistung mit solchen Kniffen weiter verbessert.
Am längsten hält übrigens der Switch 2 Akku, wenn man sie die meiste Zeit ausschaltet 😄
Für mehr Techniktipps einfach melden 😆
Wäre ich nie drauf gekommen, danke 🤪👍.
Bitte 😄😄
Sicher gut für die Series X , PS5 und Switch 2,
PC Mittelklasse, auf PC will ich es eigentlich nicht sehen höchstens in den Einstellungen als Option
Die meisten PC Spieler haben eine schwächere Hardware als PS5/XSX, warum sollte man das da nicht haben wollen ???
Das wird den anderen Konsolen natürlich auch gute Dienste erweisen.Denke für die Series S ist das dann ganz nützlich.
Denke ich auch, wenn dann noch FSR 4.0 nächstes Jahr auf Konsolen erscheint, dann kann man die neue Konsolengenerationen gerne 1-2 Jahre nach hinten verschieben
Ja sehe ich auch so.Man sieht ja am Gears was noch alles möglich ist.
Absolut, wenn man dann 007 anschaut (was gut aussieht), aber das Uncharted 4 von 2016 meist besser aussieht, weiß man das noch viel in der Generation möglich ist.
Jetzt schauen wir mal welche Referenzen Gears of War E Day und GTA 6 zeigen und dann Witcher 4, Hellblade 2 hat zumindest Grafiktechnisch schon einiges gezeigt.
Ja da kommen noch großartige Titel auf uns zu.Das problem ist aber das MS die Gen eigentlich schon abgeschrieben hat und sie eigentlich mit der Helix loslegen müssten. 🙁
Optimierungen an einer Engine sollten alle Konsolen zugute kommen. Leider hat Epic ja auch keinen richtigen Konkurrenten mehr was Engines angeht.
FSR 4.1 soll ja auch noch 2027 kommen und auf den aktuellen Konsolen erscheinen, dann läuft die Xbox Series X so gut wie die PS5 Pro mit PSSR 2.0, wird man ähnliche und teilweise bessere Leistungen erreichen.
Die Pro hat doch auch AMD Hardware, denke das wird FSR 4.1 auch drauf laufen. Denke nicht das Sony sich da verschließt. Wäre ja schön blöd, obwohl in dieser Gen sind die ja alle manchmal Banane
Wenn die Leistung sich verbessert ist doch gut 👍🏻