Unreal Engine 6: Early Access für Ende 2027 geplant

Unreal Engine 6 setzt langfristig auf Verse und plant die schrittweise Ablösung von Blueprints, der Early Access ist derweil für Ende 2027 geplant.

Epic Games hat neue Details zur Zukunft von Unreal Engine 6 veröffentlicht und dabei eine weitreichende Änderung für Entwickler angekündigt. Während Blueprints zum Start von Unreal Engine 6 weiterhin unterstützt werden, soll das visuelle Skriptsystem langfristig durch die Programmiersprache Verse ersetzt werden.

Nach aktuellen Planungen strebt Epic Games die Veröffentlichung einer Early-Access-Version von Unreal Engine 6 bis Ende 2027 an. Blueprints werden sowohl in dieser frühen Version als auch in den ersten regulären UE6-Veröffentlichungen vollständig unterstützt.

Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen jedoch, dass Blueprints künftig als „deprecated“ eingestuft werden sollen. In der Softwareentwicklung bedeutet dies, dass eine Funktion zunächst weiterhin verfügbar bleibt, jedoch keine größeren Verbesserungen mehr erhält. Zu einem späteren Zeitpunkt wird sie schließlich vollständig entfernt.

Epic Games kündigte an, diesen Prozess frühzeitig zu kommunizieren und Entwicklern Werkzeuge sowie Migrationsmöglichkeiten bereitzustellen, um bestehende Projekte auf Verse umzustellen.

Das Unternehmen würdigte zugleich die Bedeutung von Blueprints für Unreal Engine 4 und Unreal Engine 5. Über viele Jahre hinweg ermöglichte das System Entwicklern ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse die Erstellung komplexer Spielmechaniken über eine visuelle Oberfläche.

Für die Zukunft sieht Epic Games jedoch größere Möglichkeiten in Verse. Nach Angaben des Unternehmens habe sich die Sprache bereits als leistungsfähige Alternative erwiesen. Sowohl erfahrene Entwickler als auch Einsteiger hätten damit Projekte umgesetzt, die in Blueprints deutlich schwieriger zu realisieren gewesen wären.

Weitere Informationen zu den Plänen rund um Unreal Engine 6, Verse und den Übergang von Blueprints sollen in den kommenden Jahren folgen, wenn sich der Early-Access-Start der neuen Engine nähert.