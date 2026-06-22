Unreal Engine 6: Epic Games verliert einen der wichtigsten Entwickler

Sjoerd De Jong, einer der prägenden Köpfe der Unreal Engine, hat Epic Games nach über einem Jahrzehnt verlassen.

Sjoerd De Jong, einer der langjährigen Experten rund um die Unreal Engine bei Epic Games, hat das Unternehmen verlassen. Das bestätigte er in einem LinkedIn-Beitrag, in dem er auf seine Karriere bei Epic und seine jahrzehntelange Arbeit mit der Engine zurückblickte.

De Jong war insgesamt zwölf Jahre bei Epic Games tätig, zuletzt als Senior Director eines bislang unangekündigten Projekts. Zuvor hatte er die Rolle des „Lead Evangelist“ für die Unreal Engine inne und war damit eine der zentralen Figuren in der Kommunikation und Weiterentwicklung der Technologie.

Seine Verbindung zur Unreal Engine reicht jedoch deutlich weiter zurück. Bereits im Alter von 15 Jahren beschäftigte er sich mit der ersten Version der Engine und begann, Inhalte für den Originaltitel Unreal sowie später für Unreal Tournament zu erstellen. Besonders seine Map „DM-Rankin“ aus Unreal Tournament 2004 gilt laut Community-Daten als eine der meistgespielten Karten des Spiels.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete De Jong unter anderem auch an Projekten wie Killzone sowie bei verschiedenen Studios, darunter Starbreeze und das von ihm mitgegründete Teotl Studios. Seine Expertise im Bereich der Unreal Engine machte ihn über Jahre hinweg zu einer zentralen Figur in der Entwickler-Community.

In seinem Abschiedspost beschreibt De Jong die Zeit bei Epic Games als prägend für sein Leben. Er spricht von zahlreichen internationalen Reisen, unzähligen Präsentationen und der Unterstützung von Millionen von Entwicklern weltweit, mit denen er im Laufe seiner Tätigkeit in Kontakt stand.

Als Grund für seinen Abschied nennt er, dass eine Ära zu Ende gegangen sei und sich die Branche an einem Wendepunkt befinde. Die Spieleindustrie sei stets von Wandel geprägt gewesen, doch aktuell zeichne sich eine besonders bedeutende Veränderungsphase ab.

Epic Games selbst arbeitet derzeit an Unreal Engine 6, die unter anderem eine engere Verbindung zwischen Unreal Engine 5 und dem Unreal Editor for Fortnite schaffen soll. Darüber hinaus plant das Unternehmen erweiterte Möglichkeiten für Content-Portabilität sowie Integrationen im Bereich generativer KI.

De Jong selbst deutet an, dass er sich künftig stärker auf die sich verändernden Anforderungen der Branche einstellen und neue Möglichkeiten ausloten möchte.