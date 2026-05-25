Unreal Engine 6: Rocket League Teaser zeigt Zukunft der Reihe mit UE6

Eine neue Ära für Rocket League steht bevor. Mit einem ersten Teaser wurde nun angedeutet, wohin die Reise für das beliebte Fahrzeug-Fußballspiel in Zukunft gehen könnte.
Im Mittelpunkt steht dabei die neu angekündigte Unreal Engine 6 von Epic Games. Der kurze Ausblick zeigt erste Hinweise auf die technologische Zukunft von Rocket League und deutet auf größere Veränderungen für die kommenden Jahre hin.
Konkrete Details zu den geplanten Neuerungen wurden bislang noch nicht im Detail bekannt gegeben. Allerdings hoffen viele Spieler bereits seit längerer Zeit auf einen vollständigen technischen Sprung auf eine moderne Unreal-Engine-Version, um von verbesserten Grafiken, neuen Effekten und erweiterten Entwicklungsmöglichkeiten zu profitieren.
Der Teaser selbst spricht von einer „neuen Ära“ und macht deutlich, dass Epic Games und Psyonix langfristige Pläne für Rocket League verfolgen. Welche Auswirkungen die Unreal Engine 6 auf Gameplay, Technik oder zukünftige Inhalte haben wird, bleibt jedoch vorerst offen.
Einen Vorgeschmack gibt es hier:
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn das mal gut geht 🫣
Pac Man in unreal engine 6.
Würde ich sofort kaufen.
Das ist irgendwie wie Perlen vor die Säue werfen. Für so ein Stadion braucht man die Unreal Engine 6? Irgendwie finde ich das jetzt übertrieben.
PS: Ach das waren noch Zeiten, als Unreal noch ein Spiel war und keine Engine an sich. Ein Remake davon würde ich mir sicherlich nochmal anschauen.
Frag mich auch warum da, nie was kam. Ein sp und 2 onlinegames. Das wars. Schade.
Ja, finde ich auch schade.
Zwei Singleplayer Spiele.
Unreal und Unreal 2: The Awakening.
Waren aber auch mehr als zwei Multiplayer Titel.
Epic macht lieber ein Fortnite Event als ein Unreal Remake. Die haben vergesseen wer sie mal waren
Ist schon richtig so. Die Engine von Rocket League ist hoffnungslos veraltet
Wo ist der Unterschied?
Es wird spekuliert es ist eher ein Upgrade für die Entwickler als ein echter Nachfolger um den schlechten Ruf loszuwerden… Das wars dann wohl auch 😄
Bei achtfach Zoom kann man sicherlich sehen, dass die Kanten am Gras etwas weniger pixelig aussehen als vorher!
Der größte Unterschied dürfte wohl die deutlich bessere Optik sein. Am Spielgefühl wird hoffentlich nicht rumgeschraubt. Das wäre fatal
Dieses mal wird alles besser. 😏
Mein erster Gedanke war, unnötig. UE5 ist noch nicht ausgereizt und dann zeigt man Rocket League als Zugpferd für die UE6?
Hätten sie lieber ein neues Spiel gezeigt, was auf der UE6 basieren soll. Würde einen größeren Effekt erzielen.
Wohl wahr, der erste Test sollte wohl leichtgängig sein….😅
Das Spiel gibt es auch schon sehr lange und hält sich immer noch, echt stark.
Es ist auch das einzige Spiel seiner Art. Ich zocke es jetzt seit 10 Jahren oder so, seit es für die Xbox erhältlich ist
Direkt von Unreal Engine 3 auf 6 😱
Da haben wir Rocket League Spieler drauf gewartet. Entweder Rocket League 2 oder eine neue Engine
UE6? Was ist mit UE5? Die habe ich noch nirgendwo ordentlich eingesetzt gesehen. Ist der volle Versionssprung echt schon nötig?