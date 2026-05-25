Unreal Engine 6: Rocket League Teaser zeigt Zukunft der Reihe mit UE6

Rocket League soll mit Unreal Engine 6 den nächsten Schritt machen.

Eine neue Ära für Rocket League steht bevor. Mit einem ersten Teaser wurde nun angedeutet, wohin die Reise für das beliebte Fahrzeug-Fußballspiel in Zukunft gehen könnte.

Im Mittelpunkt steht dabei die neu angekündigte Unreal Engine 6 von Epic Games. Der kurze Ausblick zeigt erste Hinweise auf die technologische Zukunft von Rocket League und deutet auf größere Veränderungen für die kommenden Jahre hin.

Konkrete Details zu den geplanten Neuerungen wurden bislang noch nicht im Detail bekannt gegeben. Allerdings hoffen viele Spieler bereits seit längerer Zeit auf einen vollständigen technischen Sprung auf eine moderne Unreal-Engine-Version, um von verbesserten Grafiken, neuen Effekten und erweiterten Entwicklungsmöglichkeiten zu profitieren.

Der Teaser selbst spricht von einer „neuen Ära“ und macht deutlich, dass Epic Games und Psyonix langfristige Pläne für Rocket League verfolgen. Welche Auswirkungen die Unreal Engine 6 auf Gameplay, Technik oder zukünftige Inhalte haben wird, bleibt jedoch vorerst offen.

Einen Vorgeschmack gibt es hier: