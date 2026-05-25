Unreal Engine 6: Rocket League Teaser zeigt Zukunft der Reihe mit UE6

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Rocket League soll mit Unreal Engine 6 den nächsten Schritt machen.

Eine neue Ära für Rocket League steht bevor. Mit einem ersten Teaser wurde nun angedeutet, wohin die Reise für das beliebte Fahrzeug-Fußballspiel in Zukunft gehen könnte.

Im Mittelpunkt steht dabei die neu angekündigte Unreal Engine 6 von Epic Games. Der kurze Ausblick zeigt erste Hinweise auf die technologische Zukunft von Rocket League und deutet auf größere Veränderungen für die kommenden Jahre hin.

Konkrete Details zu den geplanten Neuerungen wurden bislang noch nicht im Detail bekannt gegeben. Allerdings hoffen viele Spieler bereits seit längerer Zeit auf einen vollständigen technischen Sprung auf eine moderne Unreal-Engine-Version, um von verbesserten Grafiken, neuen Effekten und erweiterten Entwicklungsmöglichkeiten zu profitieren.

Der Teaser selbst spricht von einer „neuen Ära“ und macht deutlich, dass Epic Games und Psyonix langfristige Pläne für Rocket League verfolgen. Welche Auswirkungen die Unreal Engine 6 auf Gameplay, Technik oder zukünftige Inhalte haben wird, bleibt jedoch vorerst offen.

Einen Vorgeschmack gibt es hier:

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34 Kommentare Added

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  3. Kenty 257650 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.05.2026 - 10:03 Uhr

    Das ist irgendwie wie Perlen vor die Säue werfen. Für so ein Stadion braucht man die Unreal Engine 6? Irgendwie finde ich das jetzt übertrieben.

    PS: Ach das waren noch Zeiten, als Unreal noch ein Spiel war und keine Engine an sich. Ein Remake davon würde ich mir sicherlich nochmal anschauen.

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    • Ash2X 337900 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.05.2026 - 10:26 Uhr
      Antwort auf Kreator78

      Es wird spekuliert es ist eher ein Upgrade für die Entwickler als ein echter Nachfolger um den schlechten Ruf loszuwerden… Das wars dann wohl auch 😄

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    • Kenty 257650 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.05.2026 - 10:35 Uhr
      Antwort auf Kreator78

      Bei achtfach Zoom kann man sicherlich sehen, dass die Kanten am Gras etwas weniger pixelig aussehen als vorher!

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    • GERxJOHNNY 87990 XP Untouchable Star 4 | 25.05.2026 - 11:35 Uhr
      Antwort auf Kreator78

      Der größte Unterschied dürfte wohl die deutlich bessere Optik sein. Am Spielgefühl wird hoffentlich nicht rumgeschraubt. Das wäre fatal

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  6. d4wGkw0n 53220 XP Nachwuchsadmin 6+ | 25.05.2026 - 10:45 Uhr

    Mein erster Gedanke war, unnötig. UE5 ist noch nicht ausgereizt und dann zeigt man Rocket League als Zugpferd für die UE6?

    Hätten sie lieber ein neues Spiel gezeigt, was auf der UE6 basieren soll. Würde einen größeren Effekt erzielen.

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  7. Lord Hektor 389750 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 25.05.2026 - 11:22 Uhr

    Das Spiel gibt es auch schon sehr lange und hält sich immer noch, echt stark.

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    • GERxJOHNNY 87990 XP Untouchable Star 4 | 25.05.2026 - 11:33 Uhr
      Antwort auf Lord Hektor

      Es ist auch das einzige Spiel seiner Art. Ich zocke es jetzt seit 10 Jahren oder so, seit es für die Xbox erhältlich ist

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  8. GERxJOHNNY 87990 XP Untouchable Star 4 | 25.05.2026 - 11:33 Uhr

    Direkt von Unreal Engine 3 auf 6 😱
    Da haben wir Rocket League Spieler drauf gewartet. Entweder Rocket League 2 oder eine neue Engine

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  9. Blight 40470 XP Hooligan Krauler | 25.05.2026 - 12:01 Uhr

    UE6? Was ist mit UE5? Die habe ich noch nirgendwo ordentlich eingesetzt gesehen. Ist der volle Versionssprung echt schon nötig?

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