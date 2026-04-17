Until Then: Cinematic Adventure erscheint am 23. April für Xbox

Am 23. April 2026 erscheint Until Then für Xbox Series X|S und erweitert damit die bereits bestehende Plattformliste um Microsofts aktuelle Konsolengeneration.

Der Titel von Maximum Entertainment und Polychroma Games ist bereits zuvor auf PC, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch erschienen und konnte dort durch seine erzählerische Ausrichtung Aufmerksamkeit gewinnen.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Mark Borja, einem Highschool-Schüler, dessen Alltag zunehmend von mysteriösen Ereignissen durchbrochen wird. Die Handlung entwickelt sich dabei zu einer persönlichen und spannungsgeladenen Erzählung, in der Entscheidungen und Interaktionen eine zentrale Rolle spielen.

Das Spiel kombiniert narrative Elemente mit interaktiven Sequenzen und einer atmosphärischen Inszenierung, die stark durch Pixel-Art-Ästhetik und musikalische Untermalung geprägt ist.

Mit dem Xbox-Release wird die Geschichte einem weiteren Publikum zugänglich gemacht und die Plattformverfügbarkeit des Titels weiter ausgebaut.