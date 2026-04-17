Until Then: Cinematic Adventure erscheint am 23. April für Xbox

Am 23. April 2026 erscheint Until Then für Xbox Series X|S und erweitert damit die bereits bestehende Plattformliste um Microsofts aktuelle Konsolengeneration.
Der Titel von Maximum Entertainment und Polychroma Games ist bereits zuvor auf PC, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch erschienen und konnte dort durch seine erzählerische Ausrichtung Aufmerksamkeit gewinnen.
Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Mark Borja, einem Highschool-Schüler, dessen Alltag zunehmend von mysteriösen Ereignissen durchbrochen wird. Die Handlung entwickelt sich dabei zu einer persönlichen und spannungsgeladenen Erzählung, in der Entscheidungen und Interaktionen eine zentrale Rolle spielen.
Das Spiel kombiniert narrative Elemente mit interaktiven Sequenzen und einer atmosphärischen Inszenierung, die stark durch Pixel-Art-Ästhetik und musikalische Untermalung geprägt ist.
Mit dem Xbox-Release wird die Geschichte einem weiteren Publikum zugänglich gemacht und die Plattformverfügbarkeit des Titels weiter ausgebaut.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel scheint wirklich gut zu sein. Allerdings ist es eine Visual Novelle mit recht langer Spielzeit. Da muss man drauf stehen. Und auch auf Coming of Age muss man stehen.
(Es ist nichts für Achievement Hunter, da einige sehr schwer zu kriegen sein sollen und dadurch viel Spielzeit bedürfen)
Hmm, grad mal irgend n Trailer oder was auch immer auf steam angeschaut.
Allein schon diese Wackeldackelnöpfe gehen mir da schon tierisch auf Keks 🙁
Nö, egal wie gut es sein mag 🙁