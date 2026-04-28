Until Then: Emotionaler Pixel-Drama-Hit für Xbox – DLC bestätigt

Until Then ist jetzt auf Xbox Series X|S erschienen und erweitert seine emotionale Story-Erfahrung plattformübergreifend.

Die Veröffentlichung von Until Then ist auf Xbox Series X|S erfolgt und erweitert die bisherige Plattformliste des narrativen Abenteuers um Microsofts aktuelle Konsolengeneration.

Im Zentrum der Geschichte steht Mark Borja, ein Highschool-Schüler, der seinen Alltag zwischen Schule, Freundschaften, Klavierunterricht und sozialen Medien navigiert, während sich zunehmend unerklärliche Ereignisse in seiner Umgebung häufen. Das Geschehen entwickelt sich dabei Schritt für Schritt in Richtung eines mysteriösen Bruchs der Realität.

Entwickelt wurde das Spiel von Polychroma Games und veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Maximum Entertainment. Das narrative Adventure setzt auf eine stark stilisierte Pixel-Art-Optik, die bewusst mit emotionalen Szenen und ruhigen Momenten arbeitet, um die Storywirkung zu verstärken.

Spieler bewegen sich durch eine interaktive, erzählgetriebene Welt, in der neben klassischen Dialogentscheidungen auch kleinere Minispiele und situative Interaktionen eine Rolle spielen. Ergänzt wird das Erlebnis durch einen dynamischen Soundtrack, der gezielt auf narrative Wendepunkte reagiert.

Bereits auf PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlicht, erweitert die Xbox-Version nun die Reichweite des Titels. Parallel wurde mit dem „Afterimages“-DLC zusätzlicher Story-Inhalt angekündigt, der noch im Laufe des Jahres erscheinen soll.

Im Mittelpunkt bleibt dabei die Frage, wie weit die Realität im Spiel tatsächlich stabil ist und welche Konsequenzen die Entscheidungen von Mark Borja langfristig auslösen.

Until Then ist somit ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich.