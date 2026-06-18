Until Then: Neue Story-Chapters jetzt für PS5, Xbox, Switch und PC verfügbar

Until Then wird mit Afterimages DLC um neue narrative Kapitel auf allen Plattformen erweitert.

Das narrative Adventure Until Then hat mit Afterimages eine neue Story-Erweiterung erhalten, die ab sofort auf allen wichtigen Plattformen verfügbar ist. Der DLC erscheint für PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Die Erweiterung führt die emotionale Geschichte rund um Sofia und Mark in zwei neuen Kapiteln fort, die sich thematisch mit Verlust, Erinnerung und dem Weiterleben nach einschneidenden Ereignissen beschäftigen.

Sofia kehrt in ihre Heimat zurück und muss sich dort verdrängten Erinnerungen stellen, während Mark neue Beziehungen eingeht und gleichzeitig alte Verbindungen wieder aufleben lässt. Beide Handlungsstränge beleuchten unterschiedliche Perspektiven auf persönliche Verarbeitung und Veränderung.

Neben der erweiterten Story bringt der DLC neue interaktive Elemente ins Spiel. Dazu gehören unter anderem Tarot-Lesungen, Back-Minispiele sowie erweiterte Smartphone-Funktionen wie Dating-Apps und Video-Features, die stärker in den Alltag der Figuren eingebunden sind.

Zusätzlich wurde angekündigt, dass eine physische Edition von Until Then am 3. September erscheint. Diese enthält sowohl das Hauptspiel als auch den neuen Afterimages DLC.