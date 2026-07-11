Unusual Findings: 80er-Jahre-Abenteuer bekommt überraschendes Update – verbessert sich auf allen Plattformen

Unusual Findings bringt kostenloses Update mit besserer Steuerung, neuen Inhalten und mehr Komfort.

Unusual Findings hat das kostenlose Vinny’s Diary Update erhalten. Das umfangreiche Update für das 80er-inspirierte Pixel-Art-Abenteuer ist ab sofort für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC über Steam sowie den Epic Games Store verfügbar.

Zum Start wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht, der die zusätzlichen Inhalte, Verbesserungen und Erweiterungen des Updates zeigt. Die Entwickler von Epic Llama Games reagieren damit unter anderem auf Wünsche der Community.

Das Vinny’s Diary Update bringt mehrere Verbesserungen mit sich

optimierte Steuerung auf Wunsch der Spieler

verschiedene Fehlerbehebungen

Verbesserungen der Lebensqualität

zusätzliche Hintergrundinformationen zur Spielwelt

erweiterte Hilfen beim Lösen von Rätseln

traditionelle chinesische Lokalisierung

die letzte Runde der Kickstarter-Unterstützer-Namen

Auch die Zugänglichkeit des Spiels wurde erweitert. Verbesserte Hinweise und weitere Komfortfunktionen sollen das Abenteuer für neue Spieler leichter zugänglich machen.

In Unusual Findings erleben Spieler eine Geschichte im Stil klassischer 80er-Jahre-Filme und Point-and-Click-Abenteuer. Drei Freunde – Vinny, Nick und Tony – entdecken durch ein manipuliertes Fernsehsignal das Notsignal eines abgestürzten Alien-Raumschiffs und geraten in ein ungewöhnliches Science-Fiction-Mysterium.

Das Spiel kombiniert Pixel-Art, Rätsel, Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Handlung sowie eine nostalgische Atmosphäre mit Synthwave-Soundtrack. Je nach Entscheidungen können sich Beziehungen zwischen den Hauptfiguren verändern und unterschiedliche Enden entstehen.

Seit der Veröffentlichung konnte Unusual Findings eine große Community aufbauen und erhielt unter anderem eine sehr positive Bewertung von Spielern. Mit dem kostenlosen Update möchte das Team jetzt neue Spieler für das Abenteuer begeistern.