Unusual Findings: Das Warten hat ein Ende – Vinny’s Diary landet auf Xbox

Unusual Findings ist zurück: Das lang erwartete Vinny’s Diary Update ist jetzt auf Xbox verfügbar.

Das lange angekündigte Vinny’s Diary Update für Unusual Findings ist ab sofort auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar. Passend zur Veröffentlichung zeigen ESDigital Games und Epic Llama Games die neuen Inhalte in einem Launch-Trailer.

Das Update erweitert damit das preisgekrönte 2D-Pixel-Art-Adventure des Entwicklers Epic Llama Games. Xbox-Spieler können die neuen Inhalte ab sofort selbst entdecken.

Unusual Findings verbindet klassisches Adventure-Gameplay mit einem markanten Pixel-Art-Stil. Mit Vinny’s Diary erhält das Spiel nun sein lange erwartetes Update auch auf den Xbox-Konsolen.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einem neuen Launch-Trailer, der einen Blick auf Vinny’s Diary ermöglicht.