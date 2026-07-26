Unusual Findings: Das Warten hat ein Ende – Vinny’s Diary landet auf Xbox

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Image: ESDigital Games

Unusual Findings ist zurück: Das lang erwartete Vinny’s Diary Update ist jetzt auf Xbox verfügbar.

Das lange angekündigte Vinny’s Diary Update für Unusual Findings ist ab sofort auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar. Passend zur Veröffentlichung zeigen ESDigital Games und Epic Llama Games die neuen Inhalte in einem Launch-Trailer.

Das Update erweitert damit das preisgekrönte 2D-Pixel-Art-Adventure des Entwicklers Epic Llama Games. Xbox-Spieler können die neuen Inhalte ab sofort selbst entdecken.

Unusual Findings verbindet klassisches Adventure-Gameplay mit einem markanten Pixel-Art-Stil. Mit Vinny’s Diary erhält das Spiel nun sein lange erwartetes Update auch auf den Xbox-Konsolen.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einem neuen Launch-Trailer, der einen Blick auf Vinny’s Diary ermöglicht.

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6 Kommentare Added

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  3. Robilein 1308080 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 26.07.2026 - 08:53 Uhr

    Oh eine 80er Jahre Prämisse. Sehr geil. Der Soundtrack ist schon mal der Hammer. Kommt auf die Liste.

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  4. Ralle89 207200 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.07.2026 - 10:05 Uhr

    wäre jetzt nix was ich mir unbedingt kaufen würde 😅

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  6. daemon1811 38160 XP Bobby Car Rennfahrer | 26.07.2026 - 14:22 Uhr

    Ich kann absolut nicht verstehen, daß solche 80er Games gekauft werden.
    Ist doch auch kein wunder warum die Studios nur noch selten echte Topgames rausbringen.

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