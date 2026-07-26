Unusual Findings: Das Warten hat ein Ende – Vinny’s Diary landet auf Xbox

Das lange angekündigte Vinny’s Diary Update für Unusual Findings ist ab sofort auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar. Passend zur Veröffentlichung zeigen ESDigital Games und Epic Llama Games die neuen Inhalte in einem Launch-Trailer.
Das Update erweitert damit das preisgekrönte 2D-Pixel-Art-Adventure des Entwicklers Epic Llama Games. Xbox-Spieler können die neuen Inhalte ab sofort selbst entdecken.
Unusual Findings verbindet klassisches Adventure-Gameplay mit einem markanten Pixel-Art-Stil. Mit Vinny’s Diary erhält das Spiel nun sein lange erwartetes Update auch auf den Xbox-Konsolen.
Begleitet wird die Veröffentlichung von einem neuen Launch-Trailer, der einen Blick auf Vinny’s Diary ermöglicht.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Who knows?? Who cares?
Würde ich auf jeden Fall mal zocken, hat was.
Oh eine 80er Jahre Prämisse. Sehr geil. Der Soundtrack ist schon mal der Hammer. Kommt auf die Liste.
wäre jetzt nix was ich mir unbedingt kaufen würde 😅
Im Gamepass vielleicht.
Ich kann absolut nicht verstehen, daß solche 80er Games gekauft werden.
Ist doch auch kein wunder warum die Studios nur noch selten echte Topgames rausbringen.