Urban Jungle: Entspannter Pflanzen-Sim jetzt endlich für Xbox verfügbar

Der entspannte Pflanzen-Deko-Simulator Urban Jungle ist ab sofort auch auf Xbox Series X|S verfügbar. Nach dem erfolgreichen PC-Start bringt die Konsolenversion das kreative Gestaltungsspiel nun auf Microsofts aktuelle Hardware.

Im Mittelpunkt des Spiels steht das Einrichten und Gestalten von Innenräumen mit einer Vielzahl an Pflanzen. Spieler platzieren exotische Gewächse in unterschiedlichen Wohnbereichen und erschaffen so individuelle, grüne Rückzugsorte. Jede Pflanze entfaltet dabei ihre Wirkung abhängig vom gewählten Standort und schaltet neue Gestaltungsmöglichkeiten frei.

Das Spiel kombiniert kreative Freiheit mit leichten Strategie-Elementen und setzt stark auf eine ruhige, meditative Spielerfahrung. Gleichzeitig erzählt jede Umgebung ein Stück der persönlichen Geschichte der Protagonistin, die sich über die einzelnen eingerichteten Räume entfaltet.

Begleitend zum Xbox-Release erscheint auch der DLC „Brother’s Wedding Story“, der eine zusätzliche emotionale Geschichte rund um Liebe und einen besonderen Heiratsantrag ergänzt. Damit erweitert Urban Jungle sein Angebot um weitere narrative Inhalte.