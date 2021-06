Urban Trial Tricky Deluxe Edition: Freestyle-Motocross-Spiel erscheint im Juli für Xbox

Autor:, in / Urban Trial Tricky Deluxe Edition

Urban Trial Tricky Deluxe Edition erscheint im Juli für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Das unabhängige Studio Tate Multimedia gibt heute bekannt, dass der von Tony Hawk’s Pro Skater inspirierte Freestyle-Motocross-Titel Urban Trial Tricky Deluxe Edition am 22. Juli 2021 für Windows PC via Steam und GOG.com, PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Das preisgekrönte Urban Trial Tricky lässt die Spieler auf dem Fahrersitz eines Freestyle-Trial-Bikes Platz nehmen (wenn sie sich nicht gerade in der Luft drehen), um in mehr als 30 chaotischen Levels, die bis zum Rand mit Rampen, Hindernissen und Features gefüllt sind, die größten Combos und krassesten Tricks zu vollführen.

Mit vollständig anpassbaren Bikes und Fahrern sowie wettbewerbsintensiven Online-Ranglisten ist es an der Zeit, ein für alle Mal zu beweisen, wer der härteste Fahrer ist!

Genießt eine butterweiche 60FPS-Freestyle-Extravaganz und kombiniert Freestyle-Tricks und Luftmanöver, um die höchste Punktzahl und die abgedrehtesten Combos zu erreichen. Die Spieler können ihr Motorrad und ihren Fahrer so anpassen, dass sie genauso extrem aussehen wie die Stunts, die sie in den mehr als 30 Levels des Spiels in drei Einzelspielermodi ausführen werden.

Hauptmerkmale von Urban Trial Tricky Deluxe Edition:

It’s Tricky Tricky Tricky: Es wäre kein „Freestyle“-Motocross ohne die Tricks, und die Urban Trial Tricky Deluxe Edition bietet eine Vielzahl von Stunts, Spins und kranken Grabs zum Experimentieren

60 Frames Spaß pro Sekunde: Ein glattes und geschmeidiges Erlebnis erwartet die Spieler, die ihren Freestyle-Wahnsinn auf neue Höhen treiben wollen

Passt euren Rider an: Ein umfangreiches Set an coolem Zubehör und Lackierungen bietet den Spielern eine riesige Auswahl an Optionen, um ihren Rider so gut aussehen zu lassen, wie er fährt

Vernichtet die Konkurrenz: Online-Ranglisten halten die Konkurrenz stark und treiben die Spieler zu immer extremeren Combos und Highscores an

Urban Trial Tricky Deluxe Edition wird am 22. Juli 2021 für Windows PC über Steam und GOG.com, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Hier gibt es einen ersten Trailer zum Spiel: