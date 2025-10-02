Vagrus: The Riven Realms: At the Heart of Ruin erscheint im Oktober

Veröffentlichungsdatum für die Erweiterung „At the Heart of Ruin” von Vagrus: The Riven Realms bekannt gegeben.

Nach über einem Jahr Entwicklungszeit hat Lost Pilgrims Studio, Entwickler von Vagrus: The Riven Realms, das Erscheinungsdatum seines bislang ambitioniertesten DLCs bekannt gegeben: At the Heart of Ruin.

Die Erweiterung wird am 22. Oktober auf allen Plattformen außer Nintendo erscheinen, da dort der Genehmigungsprozess länger dauert. Gleichzeitig wird das Ruinous Supporter Pack veröffentlicht, mit dem diejenigen, die das Studio unterstützen möchten, die Möglichkeit dazu erhalten und gleichzeitig ein neues kosmetisches Outfit für jeden Begleitercharakter des Spiels erhalten.

Trailer zur Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums:

Das Studio beschreibt At the Heart of Ruin als ein ehrgeiziges Unterfangen, das die düstere Fantasy-Welt und die stark narrative Grundlage des Basisspiels erheblich erweitert.

Es spielt in den Mountains of Fire, wo die zerfallenden Überreste des alten Zwergenreichs aus einer verlorenen Zeit noch immer bestehen, und nimmt die Spieler mit auf gefährliche Abenteuer.

Um diese neuen Gebiete zu durchqueren, müssen die Spieler mit kleineren Gruppen als üblich zusammenarbeiten, sich durch zerklüftetes, bergiges Gelände bewegen und sich einigen der furchterregendsten Feinde stellen, die Vagrus je präsentiert hat.

Der aktuelle Trailer zu Lost Pilgrims deutet auch auf diese Hindernisse hin – und auf viele weitere, denen man begegnen wird:

At the Heart of Ruin Reveal Trailer:

Die Erweiterung verspricht vielfältige Facetten und jede Menge Neues – Geschichten, Schauplätze und Features, die das Studio mit viel Liebe zum Detail entwickelt hat. Hier sind einige Highlights, auf die sich die Spieler freuen können:

Eine wilde, gefährdete neue Region, die frei von imperialer Herrschaft ist und voller Gefahren steckt

Eine Vielzahl neuer Schauplätze und Gegner im gewohnten Stil und in der gewohnten Qualität von Vagrus – mehr als in jedem anderen DLC zuvor

Exploration Encounters, ein brandneues Spielfeature, das prozedural generierte Herausforderungen, Hindernisse und Chancen bietet, außerhalb der narrativen Abschnitte Beute zu machen.

Drei Plündererfraktionen, die sich gegenseitig bekämpfen, mit eigenen Quests und Belohnungen.

Eine große Anzahl von NPCs, von denen die meisten neu sind, während andere bekannte Gesichter aus alten Geschichten sind.

Einzigartige Quests, die durch die Zugehörigkeit zu einer von zwei neuen kleinen Fraktionen verfügbar sind.

Das ambitionierteste narrative Projekt seit der Veröffentlichung des Basisspiels, sowohl hinsichtlich der Komplexität als auch der narrativen Wirkung.

Weitläufige, verzweigte, düstere Abenteuer, die auf der reichen Geschichte der Riven Realms aufbauen.

Hoher Wiederspielwert aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Ergebnisse, Geschichten, Belohnungen und Möglichkeiten.

Das Ruinous Support Pack fügt jedem Begleitercharakter im Spiel ein neues Aussehen hinzu, das jeweils an die Fraktionen und Charaktere von At the Heart of Ruin angelehnt ist. Diese haben keinen Einfluss auf das Gameplay und sind rein kosmetischer Natur – lustige und coole alternative Looks für die engsten Verbündeten des Spielers.

Lost Pilgrims Studio verspricht außerdem, den Inhalt von „At the Heart of Ruin“ nach seiner Veröffentlichung zu erweitern und eine wichtige Handlung aus der Erweiterung durch kostenlose Updates fortzusetzen, da sie der Meinung sind, dass diese eine ausführlichere Fortsetzung verdient.