Vagrus: The Riven Realms: Interaktiver Roman um Karawanenführer

Vagrus: The Riven Realms ist ein interaktiver Roman, in dem Spieler einem Karawanenführer folgen, der seinen Lebensunterhalt bestreitet.

Lost Pilgrims Studios, Entwickler und Publisher von Vagrus: The Riven Realms, hat mit dem 31. März 2025 ein Veröffentlichungsdatum für das Spiel auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch mitgeteilt.

Vagrus: The Riven Realms ist eine Mischung aus Strategie, Rollenspiel und interaktivem Roman, die in einer postapokalyptischen Fantasy-Welt angesiedelt ist. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Vagrus, einem Karawanenführer, der versucht, in der trostlosen Einöde seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Die Veröffentlichungen wird sowohl bereits existierende kostenlose DLCs beinhalten, als auch alle anderen existierenden und zukünftigen DLCs separat erwerben können, einschließlich des kommenden At the Heart of Ruin, das 2025 erscheinen soll, und der bereits erhältlichen Sunfire und Moonshadow sowie Old Acquaintances.

Vagrus wird von den meisten Spielern als komplexes, schwieriges, gut geschriebenes und reichhaltiges Spiel beschrieben und ist auf dem heutigen Markt ein absolutes Kuriosum, das auf den Konsolenplattformen in Bezug auf die Vermischung von Genres und die Tiefe der Inhalte seinesgleichen sucht.

Der Entwickler hat auch festgestellt, wie viel Einfluss diese Fans auf die Portierung des Spiels auf die Konsolen hatten, was vor allem die UI- und UX-Entscheidungen betraf, die das Team treffen musste.

Vagrus: The Riven Realms und die dazugehörigen DLC-Inhalte können ab dem 31. März auf den digitalen Marktplätzen und in den Stores der jeweiligen Konsolen erworben werden.