Valheim: Details zum Hardcore Modus und weiteren Modi

In Valheim können Spieler zukünftig den Schwierigkeitsgrad selbst anpassen. Lead Designer Jonathan Smårs zeigte in einem Video jetzt die möglichen Einstellungen, um das Spielerlebnis zu individualisieren.

Wie im Video unten zu sehen ist, gibt es eine Auswahl an Voreinstellungen wie Leicht und Schwer, aber auch einen Hardcore Modus, in dem die Kämpfe schwieriger sind und Monster öfter euer Heim angreifen.

Im Hammer Modus können hingegen alle Gebäude kostenlos gebaut werden. Monster überfallen euer Heim nicht und greifen auch erst an, wenn ihr sie provoziert.

Auf der Einstellung Immersiv müsst ihr euch ohne eine Karte zurechtfinden und auch die Nutzung von Portalen fällt weg.

Neben den Voreinstellungen erlauben euch Schieberegler selbst weitere Anpassungen vorzunehmen.

Die Einstellungen der Welt lassen sich jederzeit ändern, wie Smårs in einem weiteren Tweet auf Nachfrage bestätigte. Sogar auf bereits bestehenden Welten.

Auch wenn die gezeigten Einstellungsmöglichkeiten noch nicht final sind, können sich Spieler von Valheim demnächst auf neue Herausforderungen freuen.

Valheim könnt ihr auf Xbox-Konsolen sowie über den PC- und Xbox Game Pass spielen.

Are your ready for hardcore mode in #Valheim? ☠️

..or do you prefer something more chill?

Note: Actual settings are not final! @valheimgame #gamedev #indiedev #gamedevelopment pic.twitter.com/9OtOxDpkAo

— Jonathan Smårs (@jsmars) April 17, 2023