Valheim: Überarbeitung des Kampfsystems vorgestellt

Valheim präsentierte während der Gamescom 2025 das Update „Call to Arms“, mit dem das überarbeitete Kampfsystem und mehr vorgestellt wurde.

Iron Gate und Coffee Stain Publishing haben das neueste Update für ihr Wikinger-Survival-Spiel Valheim mit dem Titel „Call to Arms“ vorgestellt.

Das Update wurde in einem neuen Trailer während der Gamescom-Präsentation vorgestellt und enthält eine umfassende Überarbeitung des Kampfsystems sowie neue Gegner, Rüstungssets, Waffen und Handwerksmaterialien. Es befindet sich derzeit in der öffentlichen Testphase.

Adrenalin & Schmuckstücke

Um die oft harte und herausfordernde Kampfaction in Valheim noch weiter zu verbessern, führt Iron Gate eine neue Ressource namens „Adrenalin“ ein, die mit einem neuen herstellbaren Accessoire namens „Schmuckstücke“ verbunden ist.

Mit Schmuckstücken können Spieler Adrenalin sammeln, indem sie Gegnern Schaden zufügen oder deren Angriffen ausweichen. Sobald die Adrenalinleiste voll ist, werden die Schmuckstücke aktiviert und verstärken die Angriffe der Spieler.

Adrenalin kann man nicht nur durch Angriffe auf Gegner sammeln, sondern auch durch bestimmte magische Angriffe und perfekte Blocks und Ausweichmanöver. Es gibt 13 verschiedene Schmuckstücke, und die Spieler können je nach ihrem Spielstil auswählen, welches Accessoire sie herstellen möchten.

Schmuckstücke stellen eine neue Ebene im Kampfsystem von Valheim dar, mit der sich Spieler auf eine Kampfrolle ihrer Wahl spezialisieren können, egal ob sie methodische, mächtige Schläge austeilen oder schnelle, aufeinanderfolgende Angriffe ausführen möchten.

Dieses neue Accessoire funktioniert in Verbindung mit den zahlreichen Rüstungssets und Waffen, die derzeit im Spiel verfügbar sind, und vertieft so das Buildcrafting in Valheim.

Die Bären-Notwendigkeiten

Vorsicht, Wikinger, das zehnte Reich wird bald viel gefährlicher – Bären halten Einzug in Valheim und sind bereit, sich zu wehren. Sie stellen eine neue Bedrohung für Wikinger dar, die sich einen Namen machen wollen.

Bären streifen durch die üppigen Biome des zehnten Reichs und lassen nach ihrem Sieg Materialien fallen, aus denen eine neue Rüstung hergestellt werden kann.

Call to Arms führt außerdem eine Reihe neuer Handwerksmaterialien, ein neues Set Holzwaffen für freundschaftliche Sparringskämpfe, drei neue Bauteile und einen Kampftrainingsdummy namens „Battle Brother“ ein, mit dem Wikinger ihre Kampffähigkeiten noch weiter verbessern können.

Das Update Call to Arms ist ab sofort in der öffentlichen Testversion von Valheim verfügbar. Spieler auf der ganzen Welt können nun neue Bestien erschlagen und dabei auf PC, Xbox Series XIS, Xbox One und Mac eine gute Figur machen.

Valheim ist für Xbox One und Xbox Series X|S sowie Xbox Game Pass erhältlich, außerdem im Microsoft Store, PC Game Pass und Steam Early Access für PC und Linux.