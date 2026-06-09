Valheim: Version 1.0 erscheint am 9. September mit Deep North

Valheim schließt seine Early-Access-Reise mit Version 1.0 und Deep North ab.

Mit der Ankündigung auf der PC Gaming Show haben Iron Gate und Coffee Stain Publishing den Termin für die vollständige Veröffentlichung von Valheim bekannt gegeben und gleichzeitig die bislang größte Erweiterung des Spiels vorgestellt.

Valheim erscheint am 9. September in Version 1.0 für Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Linux und Mac.

Der offizielle Release markiert zugleich die Einführung von Deep North, dem letzten Biom des Survival-Hits. Die eisige Region bildet den Abschluss der bisherigen Reise durch die Welt von Valheim und soll Spieler vor neue Herausforderungen stellen.

Auf den ersten Blick präsentiert sich Deep North als verschneite Landschaft mit gefrorenen Ebenen und schneebedeckten Felsformationen. Hinter der ruhigen Fassade verbirgt sich jedoch eine gefährliche Umgebung voller uralter Bedrohungen. Gewaltige Schneestürme erschweren die Erkundung, während verlassene Siedlungen darauf hindeuten, dass bereits andere Wikinger versucht haben, die Region zu erobern.

Zu den neuen Gegnern zählen die Gammeltrolls, uralte Trolle, die im hohen Alter in den Norden ziehen und dort zu gewaltigen Wächtern des Landes werden. Unter der Oberfläche lauern zudem die Elakingar, bösartige Kreaturen, die ein weit verzweigtes Tunnelsystem unter dem Eis bewohnen.

Mit Version 1.0 erweitert Iron Gate außerdem die Plattformunterstützung. Neben den bereits verfügbaren Versionen für Xbox und PC erscheint Valheim erstmals auch für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

Ein weiteres zentrales Feature bleibt der vollständige Crossplay-Support, der gemeinsames Spielen zwischen allen Plattformen ermöglicht.

Creative Director Robin Eyre blickt auf die Entwicklung des Spiels zurück und betont, dass das Team seit dem Start im Jahr 2021 intensiv daran gearbeitet habe, Deep North zu einem würdigen Abschluss der bisherigen Valheim-Reise zu machen.