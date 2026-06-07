Valor Mortis: Ab September direkt im Xbox Game Pass

Valor Mortis erscheint am 24. September 2026 für Xbox Series X|S und direkt im Game Pass.

Mit Valor Mortis wurde beim Xbox Games Showcase 2026 ein Release-Termin für das düstere Action-Spiel bestätigt.

Der Titel erscheint am 24. September 2026 für Xbox Series X|S und PC und wird direkt zum Launch auch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Im Mittelpunkt steht eine alternative, düstere Interpretation der Napoleonischen Kriege. Spieler übernehmen die Rolle von William, einem gefallenen Soldaten, der ins Leben zurückkehrt und sich einer Welt stellen muss, die von Krieg, Verrat und übernatürlichen Kräften geprägt ist.

Der neue Trailer zeigt eine Mischung aus historischer Kriegsatmosphäre und übernatürlichem Horror. Neben klassischen Schlachtfeldern treten groteske Kreaturen auf, die die Realität der Napoleon-Ära in eine verzerrte, düstere Vision verwandeln.

Spieler sollen dabei sowohl mit Waffen als auch mit übernatürlichen Fähigkeiten kämpfen und gleichzeitig eine Verschwörung aufdecken, die das Fundament der Menschheit bedroht.

Bestätigt wurde zudem die Plattformstrategie: Valor Mortis erscheint für Xbox Series X|S und PC, unterstützt Xbox Play Anywhere und ist direkt zum Launch im Game Pass enthalten.