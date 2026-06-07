Valor Mortis: Ab September direkt im Xbox Game Pass

Mit Valor Mortis wurde beim Xbox Games Showcase 2026 ein Release-Termin für das düstere Action-Spiel bestätigt.
Der Titel erscheint am 24. September 2026 für Xbox Series X|S und PC und wird direkt zum Launch auch im Xbox Game Pass verfügbar sein.
Im Mittelpunkt steht eine alternative, düstere Interpretation der Napoleonischen Kriege. Spieler übernehmen die Rolle von William, einem gefallenen Soldaten, der ins Leben zurückkehrt und sich einer Welt stellen muss, die von Krieg, Verrat und übernatürlichen Kräften geprägt ist.
Der neue Trailer zeigt eine Mischung aus historischer Kriegsatmosphäre und übernatürlichem Horror. Neben klassischen Schlachtfeldern treten groteske Kreaturen auf, die die Realität der Napoleon-Ära in eine verzerrte, düstere Vision verwandeln.
Spieler sollen dabei sowohl mit Waffen als auch mit übernatürlichen Fähigkeiten kämpfen und gleichzeitig eine Verschwörung aufdecken, die das Fundament der Menschheit bedroht.
Bestätigt wurde zudem die Plattformstrategie: Valor Mortis erscheint für Xbox Series X|S und PC, unterstützt Xbox Play Anywhere und ist direkt zum Launch im Game Pass enthalten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht ganz witzig aus, im GP mal anspielen, kaufen würde ich es jetzt nicht unbedingt 😉
Ganz nett, so wirklich überzeugt bin ich noch nicht.
Kann man sich mal im Gamepass anschauen,für mehr reicht es jetzt glaube nicht.
Hammer, sogar im Gamepass.
Wird auf jeden Fall gespielt.
Wird gezockt.
Mir hat das gefallen, das werde ich auch im Pass spielen.
Irgendwie Dishonored vipes 🤔😅
Cooles Setting auf jeden Fall und Vincent Cassel als Napoleon, mega aber wird für mich wohl was für später im Sale.