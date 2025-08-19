Valor Mortis: Düsterer Souls-like im napoleonischen Europa

Mit Valor Mortis kündigt das Entwicklerstudio One More Level, bekannt durch Ghostrunner, ein neues First-Person-Actionspiel im Souls-like-Genre an.
Ihr übernehmt die Rolle von William, einem gefallenen Soldaten der Grande Armée, der durch eine mysteriöse Macht aus dem Grab zurückgeholt wurde. Die Handlung spielt in einer alternativen Version des 19. Jahrhunderts, in der Europa von einer übernatürlichen Seuche heimgesucht wird.
Diese sogenannte Nephtoglobin-Kraft verleiht euch übermenschliche Fähigkeiten, hat jedoch auch die Welt um euch herum in eine von Monstern bevölkerte Hölle verwandelt.
Das Kampfsystem basiert auf präzisen Paraden, schnellen Ausweichmanövern und brutalen Finishern. Mit jeder Niederlage könnt ihr neue Kräfte freischalten und eure Fähigkeiten weiterentwickeln.
Die Spielwelt ist geprägt von den Folgen endloser Kriege und bietet zahlreiche Umgebungsgeheimnisse, die euch taktische Vorteile verschaffen können. Ihr bewegt euch durch verfallene Schlachtfelder und kämpft gegen die mutierten Mitglieder von Napoleons Ewiger Garde.
Sah definitiv interessant aus.
Der erste Eindruck ist schon mal positiv. Wenn das Kampfsystem gut ist, könnte das Game interessant werden.
Unfassbar was da heute abgeliefert wurde. Das war ja praktisch altes E3 Niveau. Lords of the Fallen 2 kam auch noch 😍 ich bin nur geflashed.
Wie geil die Umgebung und Leichen bei Valor Mortis aussahen. Bin interessiert 👍👌