Valor Mortis: Düsterer Souls-like im napoleonischen Europa

Erweckt aus dem Grab: In Valor Mortis kämpft ihr als untoter Soldat gegen eine übernatürliche Seuche!

Mit Valor Mortis kündigt das Entwicklerstudio One More Level, bekannt durch Ghostrunner, ein neues First-Person-Actionspiel im Souls-like-Genre an.

Ihr übernehmt die Rolle von William, einem gefallenen Soldaten der Grande Armée, der durch eine mysteriöse Macht aus dem Grab zurückgeholt wurde. Die Handlung spielt in einer alternativen Version des 19. Jahrhunderts, in der Europa von einer übernatürlichen Seuche heimgesucht wird.

Diese sogenannte Nephtoglobin-Kraft verleiht euch übermenschliche Fähigkeiten, hat jedoch auch die Welt um euch herum in eine von Monstern bevölkerte Hölle verwandelt.

Das Kampfsystem basiert auf präzisen Paraden, schnellen Ausweichmanövern und brutalen Finishern. Mit jeder Niederlage könnt ihr neue Kräfte freischalten und eure Fähigkeiten weiterentwickeln.

Die Spielwelt ist geprägt von den Folgen endloser Kriege und bietet zahlreiche Umgebungsgeheimnisse, die euch taktische Vorteile verschaffen können. Ihr bewegt euch durch verfallene Schlachtfelder und kämpft gegen die mutierten Mitglieder von Napoleons Ewiger Garde.