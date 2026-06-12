Valor Mortis: Entwickler verschiebt Release wegen starkem Herbst-Line-up

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Image: Lyrical Games

One More Level hat den Veröffentlichungstermin von Valor Mortis auf den 13. Oktober verschoben.

Angesichts eines außergewöhnlich stark besetzten Spieleherbstes hat One More Level die Veröffentlichung von Valor Mortis verschoben. Das Studio erklärte, dass sich der September inzwischen mit zahlreichen hochkarätigen Neuerscheinungen gefüllt habe, deren Veröffentlichungstermine bereits lange im Voraus festgelegt wurden.

Nach Angaben der Entwickler soll die Verschiebung sowohl dem Spiel als auch den Spielern zugutekommen. Man wolle Valor Mortis und den Geldbeutel der Spieler etwas mehr Luft verschaffen, weshalb die Veröffentlichung auf einen späteren Zeitpunkt verlegt wurde.

Gleichzeitig verwies das Team auf die kürzlich veröffentlichte Demo auf Steam. Das dort eingegangene Feedback werde bereits ausgewertet und die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt, um weitere Verbesserungen am Spiel vorzunehmen.

Valor Mortis erscheint nun nicht mehr am 24. September, sondern am 13. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 5 und PC.

Die Entwickler rufen Spieler dazu auf, die Demo auszuprobieren und weiterhin Rückmeldungen zu geben, während die Arbeiten bis zum neuen Veröffentlichungstermin fortgesetzt werden.

Quelle
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14 Kommentare Added

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  1. de Maja 352245 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.06.2026 - 16:42 Uhr

    Wahrscheinlich richtige Entscheidung weil doch zu unbekannt.

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  2. DanXtheSmanX 33915 XP Bobby Car Geisterfahrer | 12.06.2026 - 16:47 Uhr

    Kommt Gears 5 nicht Anfang Oktober?
    Und im September ? Fifa ? Was denn sonst noch ? So viele Fragen 🙂

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  3. Mastermind1812 3715 XP Beginner Level 2 | 12.06.2026 - 16:59 Uhr

    Oktober ist sicher die bessere Wahl als der September, da würde es einfach im Wust der vielen Veröffentlichungen untergehen. Aber auch im Oktober ist natürlich die Gefahr da, dass man unbewusst ignoriert wird. Was will man als Entwickler machen? Wenn man von seinem Spiel überzeugt ist, muss man eben genug Werbung für das Spiel machen. Ich freue mich auf Valor Mortis, weiß aber auch, dass im September dann sicherlich andere Spiele höhere Priorität genießen.

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