Valor Mortis: Entwickler verschiebt Release wegen starkem Herbst-Line-up

One More Level hat den Veröffentlichungstermin von Valor Mortis auf den 13. Oktober verschoben.

Angesichts eines außergewöhnlich stark besetzten Spieleherbstes hat One More Level die Veröffentlichung von Valor Mortis verschoben. Das Studio erklärte, dass sich der September inzwischen mit zahlreichen hochkarätigen Neuerscheinungen gefüllt habe, deren Veröffentlichungstermine bereits lange im Voraus festgelegt wurden.

Nach Angaben der Entwickler soll die Verschiebung sowohl dem Spiel als auch den Spielern zugutekommen. Man wolle Valor Mortis und den Geldbeutel der Spieler etwas mehr Luft verschaffen, weshalb die Veröffentlichung auf einen späteren Zeitpunkt verlegt wurde.

Gleichzeitig verwies das Team auf die kürzlich veröffentlichte Demo auf Steam. Das dort eingegangene Feedback werde bereits ausgewertet und die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt, um weitere Verbesserungen am Spiel vorzunehmen.

Valor Mortis erscheint nun nicht mehr am 24. September, sondern am 13. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 5 und PC.

Die Entwickler rufen Spieler dazu auf, die Demo auszuprobieren und weiterhin Rückmeldungen zu geben, während die Arbeiten bis zum neuen Veröffentlichungstermin fortgesetzt werden.