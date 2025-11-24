Valor Mortis: Gameplay zeigt brutale Kämpfe gegen Napoleons Garde

4 Autor: , in News / Valor Mortis
Image: One More Level

Im neuen Gameplay Trailer zu Valor Mortis bekämpft ein gefallener Soldat die monströsen Schergen von Napoleons Garde.

Valor Mortis versetzt euch in ein alternatives 19. Jahrhundert, in dem William, ein gefallener Soldat der Grande Armée, durch die unheimliche Nephtoglobin-Kraft ins Leben zurückkehrt. Diese verleiht ihm übermenschliche Fähigkeiten, hat Europa jedoch in eine von Monstern beherrschte Hölle verwandelt.

Mit präzisen Paraden, schnellen Ausweichmanövern und brutalen Finishern kämpft ihr euch durch verfallene Schlachtfelder, entdeckt verborgene Geheimnisse und stellt euch den mutierten Mitgliedern von Napoleons Ewiger Garde.

Entwickler One More Level zeigt im Trailer „The Crimson Plague“ frisches Gameplay aus dem Soulslike-Spiel, das nächstes Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen wird.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. Katanameister 250400 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.11.2025 - 18:02 Uhr

    Ein First Person Soulslike ist auf jeden Fall mal was anderes, sieht nicht schlecht aus.

  3. Gunslinger 25290 XP Nasenbohrer Level 3 | 24.11.2025 - 19:16 Uhr

    Das Setting sieht interessant aus, die Atmosphäre wirkt ziemlich dicht. Behalte ich mal im Auge.

Hinterlasse eine Antwort