Valor Mortis: Gameplay zeigt brutale Kämpfe gegen Napoleons Garde

Im neuen Gameplay Trailer zu Valor Mortis bekämpft ein gefallener Soldat die monströsen Schergen von Napoleons Garde.

Valor Mortis versetzt euch in ein alternatives 19. Jahrhundert, in dem William, ein gefallener Soldat der Grande Armée, durch die unheimliche Nephtoglobin-Kraft ins Leben zurückkehrt. Diese verleiht ihm übermenschliche Fähigkeiten, hat Europa jedoch in eine von Monstern beherrschte Hölle verwandelt.

Mit präzisen Paraden, schnellen Ausweichmanövern und brutalen Finishern kämpft ihr euch durch verfallene Schlachtfelder, entdeckt verborgene Geheimnisse und stellt euch den mutierten Mitgliedern von Napoleons Ewiger Garde.

Entwickler One More Level zeigt im Trailer „The Crimson Plague“ frisches Gameplay aus dem Soulslike-Spiel, das nächstes Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen wird.