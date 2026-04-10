Valor Mortis: Neuer Trailer enthüllt Release im Herbst 2026

Mit dem neuen Trailer von Lyrical Games rückt Valor Mortis erstmals umfassend in den Mittelpunkt. Entwickelt vom Studio One More Level, bekannt durch die rasante Action der Ghostrunner-Reihe, zeigt sich ein kompromissloses First-Person-Erlebnis mit klaren Einflüssen aus dem Soulslike-Genre.

Die Handlung spielt in einer finsteren Neuinterpretation des 19. Jahrhunderts, in der Europa nach den Eroberungen von Napoleon Bonaparte von einer mysteriösen Seuche heimgesucht wird. Diese düstere Prämisse bildet die Grundlage für intensive Kämpfe und eine beklemmende Spielwelt, die von übernatürlichen Gefahren geprägt ist.

Im Gameplay stehen präzise Mechaniken im Vordergrund. Spieler nutzen unter anderem eine Greifhaken-Funktion sowie Wandläufe, um Gegner zu flankieren und sich durch gefährliche Umgebungen zu bewegen. Der Fokus liegt auf taktischem Vorgehen, unterstützt durch eine Vielzahl an Werkzeugen und Waffen.

Eine zentrale Rolle spielt der Rapier, eine Nahkampfwaffe, die perfekt getimte Paraden und präzises Ausweichen belohnt. Gegner reagieren direkt auf Fehler, wodurch jeder Kampf eine hohe Intensität entwickelt. Besonders eindrucksvoll zeigt sich ein Gegner namens The Orphan, eine groteske Kreatur, die mit Säureangriffen eine tödliche Bedrohung darstellt.

Technisch basiert Valor Mortis auf der Unreal Engine 5 und markiert eines der ambitioniertesten Projekte des Studios. Der Titel erscheint im Herbst 2026 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S.