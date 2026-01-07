Valorant: Alpha vs Omega entfacht globalen Wettkampf

Valorant und die Alpha vs Omega Akt 1 Challenge eröffnen das neue Jahr mit einem Event, das Shooter‑Fans direkt in ein globales Kräftemessen zieht. Der Taktik‑Shooter von Riot Games verbindet Spieler mit bekannten Persönlichkeiten aus der EMEA‑Szene und schafft damit ein Community‑Highlight, das den Start ins Jahr 2026 prägt.

Ab dem 7. Januar treten Spieler gemeinsam mit ihren Lieblings‑Creatorn, Co‑Streamern, Hosts und Profis an. Insgesamt 130 bekannte Namen sind Teil der Challenge, darunter M1xwell aus Spanien, beyAz aus Frankreich, da1moN aus der Türkei, Harmii aus dem DACH‑Raum, Petra aus den Niederlanden und Yinsu aus dem Vereinigten Königreich.

Jeder Teilnehmer entscheidet sich für eine Seite, Alpha oder Omega, oder lässt sich über ein kurzes Quiz einer Fraktion zuordnen.

Die wöchentlichen In‑Game‑Ziele bilden das Herzstück des Events. Mal geht es um die meisten Bandit‑Kills, mal um die höchsten Competitive‑Punkte. Die Leistungen der Spieler fließen direkt in die Fraktionswertung ein, wodurch sich die Ranglisten Woche für Woche verschieben können. Valorant setzt damit auf ein dynamisches System, das sowohl Solo‑Spieler als auch Teams motiviert, sich aktiv einzubringen.

Belohnt wird der Einsatz ebenfalls. Die siegreiche Fraktion erhält wöchentliche In‑Game‑Rewards, während besonders starke Einzelspieler zusätzlich die Chance auf physische Preise bekommen. Die Alpha vs Omega Akt 1 Challenge verbindet damit spielerische Rivalität mit greifbaren Belohnungen und rückt Valorant zum Jahresbeginn erneut in den Mittelpunkt der Community.

Wer teilnehmen möchte, kann sich über den offiziellen Link anmelden und direkt in die erste Phase des Events einsteigen.