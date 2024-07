Valorant: Beta ab sofort offen für alle

Ab heute darf sich jeder in die taktischen 5 vs. 5 Matches von Valorant wagen, denn die Beta ist ab sofort offen für alle.

Falls ihr so gar nichts mit dem Spiel anfangen könnt: Valorant ist ein taktischer Shooter, in dem ihr in Fünfer Teams gegeneinander antretet. Dabei habt ihr eine große Auswahl an unterschiedlichen Helden, die sich in Valorant „Agenten“ nennen.

Jeder dieser Agenten hat unterschiedliche Fähigkeiten. Während der eine sich teleportiert und Klone seiner selbst erschafft, türmt der andere eine riesige Mauer vor euch auf. Es gibt unzählige Kombinationen, daher ist für jeden Spielstil sicher etwas dabei.

Valorant aus dem Hause Riot Games, war bis dato nur für den PC erhältlich, doch seit dem 14. Juni läuft bereits die geschlossene Beta für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Xbox Game Pass Ultimate Nutzer haben während der offenen Beta, sowie zur vollständigen Veröffentlichung, Zugriff auf alle verfügbaren Agenten.